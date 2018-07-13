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Лещенко розповів, скільки планує заробити Ахметов на українцях за допомогою "зеленої" енергетики

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Рінат Ахметов
Рінат Ахметов / politeka.net

Минулого сесійного тижня в парламенті запланували спецоперацію, цинізм якої вражає. В закон про аліменти для дітей при розгляді в другому читанні, потрапила правка про податкову пільгу на імпорт енергетичного обладнання. Автором поправки виступив один з депутатів "Народного фронту", який давно підозрювали в лояльності до олігарха.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів Сергій Лещенко.

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За його словами, регламент Верховної Ради напряму забороняє включати до другого читання поправки, які не стосуються предмету відання закону. Але для Ахметова та його партнерів з Банкової закон не писаний, якщо на горизонті маячать чергові сотні мільйонів грошей.

Лещенко запевняє, що поправку про енергетичне обладнання спеціально для Ахметова включила голова податкового комітету Ніна Южаніна – пряма креатура Петра Порошенка, колишня співробітниця його телеканалу та аудитор бізнесу президента до обрання в парламент цього скликання. Без доброї волі Банкової вона ніколи б не пішла на відверту аферу.

А тепер розгадка. Податкова пільга мала розпочатися влітку цього року і закритися наприкінці 2019 року. Як виявилося, це на цей період Ахметов планував розбудувати свій сонячний бізнес. Іншими словами – податкова пільга на обладнання для сонячної енергетики була заточена виключно під Ахметова. І саме коли ДТЕК планував зупинити інвестиції в сонячну енергетику, тоді й мала припинитися дія пільги,– зазначив нардеп.

Як розповів депутат, агенція Fitch у свіжому рейтингу "зеленого" бізнесу компанії Ахметова ДТЕК вказала, що до кінця 2019 року олігарх планує збудувати 740 Мегаватів потужностей на "зеленому" тарифі. Вони навіть вказали конкретні суми за конкретні роки – понад 400 мільйонів євро у 2018 році та майже 300 мільйонів євро у 2019 році. А після того, коли і пільги припиняли би свою дію лише 1 мільйон євро у подальші роки. 

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 13 липня 2018

Теги: Новини України Верховна Рада Відеоблоги Рінат Ахметов Корупція Сергій Лещенко Сонячна енергетика Законопроект
Джерело: 24 канал
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Новини за 13 липня
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