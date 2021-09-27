Генпрокурор подчеркнула, что взрывы в Калиновке нанесли ущерб на 5,9 миллиарда гривен. В частности, были повреждены объекты воинской части и дома местных жителей.

Ранее Рада продлила работу ВСК по расследованию взрывов на складах

Вероятно, что на территорию части проникло постороннее лицо

Версия совершение взрыва на 48 арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установке взрывного устройства подтверждается добытыми доказательствами и выводами уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз,

– написала Венедиктова.

В офисе генпрокурора особое внимание уделяют сбору доказательств относительно совершения поджогов и взрывов – из-за ведения боевых действий на востоке Украины. Для этого прокуроры сотрудничают с международными партнерами. Так сейчас Украина ждет ответа от Чехии – относительно взрывов в 2014 году в Врбетице.

Какие еще дела по взрывам расследуют:

На складе ракетно-артиллерийского вооружения в Сватово – октябрь 2015 года;

На 65 арсенале в Балаклее – март 2017, ноябрь 2019;

На 6 арсенале в Ичне – октябрь 2018 года;

Какие версии следствия:

Совершение диверсии и террористического акта – основные.

Причастность военных лиц с целью сокрытия недостачи.

Халатное отношение военных к исполнению обязанностей.

Самовозгорание и природные факторы.

Читайте также Арахамия заявил, что взрывы на складах боеприпасов могут быть связанными

Обратите внимание! Венедиктова сообщила, что ряд военнослужащих уже привлекли к ответственности за халатность и бездействие.

Основные факты по расследованию дел о взрывах на складах:

Допросили 3 500 свидетелей и потерпевших, часть – с применением полиграфа.

Провели более 1700 осмотров.

Получили более 50 доступов к документам.

Назначили около 650 экспертиз, подавляющее большинство из них завершена.

Часть публикации Ирины Венедиктовой:

Канонада в Калиновке. 4 года после взрывов складов

Четыре года назад прогремели взрывы боеприпасов на складах и площадках открытого хранения 48 арсенала в Калиновке Винницкой области. Ущерб - более 5,9 миллиарда гривен в результате уничтожения боеприпасов, а также нанесен ущерб – повреждены объекты воинской части, здания местных жителей.

Версия совершение взрыва на 48 арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установке взрывного устройства подтверждается добытыми доказательствами и выводами уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз, протоколами проведенных негласных следственных (розыскных) действий, допросов свидетелей и обзоров.

С учетом особого периода в государстве и ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Украины, особое внимание уделяется сбору доказательств совершения поджогов и взрывов на украинских складах диверсионно-разведывательными группами РФ или террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

С этой целью прокуроры и следователи также используют предусмотренные уголовным процессуальным законом меры международного сотрудничества. Сейчас ожидается ответ от компетентных органов Чешской Республики относительно взрывов на складах с боеприпасами, которые имели место в октябре и декабре 2014 года в населенном пункте Врбетіце.

Также продолжается расследование причин пожаров и взрывов боеприпасов на протяжении 2015 – 2018 годов на других военных складах хранения боеприпасов, в частности, в составе ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в Сватово, 65 арсенале в Балаклее и 6 арсенале в Ичне.

Среди следственных версий во всех этих процессах, кроме основных – совершение диверсий и террористического акта, последовательно проверяются также на причастность к совершению преступления воинских должностных лиц с целью сокрытия фактов недостачи; халатного отношения военных должностных лиц к исполнению служебных обязанностей; наступления пожаров и взрывов боеприпасов из-за самовозгорания или другие природные факторы.

Имеем уже и ряд привлеченных к ответственности военнослужащих в связи со взрывами на арсеналах. Подчеркну, правоохранители подозревают этих лиц не в причастности к причинам чрезвычайных происшествий, а в служебной халатности и бездействии, которые привели к более тяжелым последствиям пожаров на складах.