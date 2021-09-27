Генпрокурорка наголосила, що вибухи у Калинівці завдали збитків на 5,9 мільярда гривень. Зокрема, були пошкоджені об'єкти військової частини та будинки місцевих мешканців.

Раніше Рада продовжила роботу ТСК з розслідування вибухів на складах

Ймовірно, що на територію частини проникла стороння особа

Версія вчинення вибуху на 48 арсеналі шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини та встановлення підривного пристрою підтверджується здобутими доказами та висновками вже одержаних та долучених до матеріалів провадження судових експертиз,

– написала Венедіктова.

У Офісі генпрокурора особливу увагу приділяють збиранню доказів щодо вчинення підпалів та вибухів – через ведення бойових дій на Сході України. Задля цього прокурори співпрацюють з міжнародними партнерами. Так наразі Україна чекає на відповідь від Чехії – щодо вибухів у 2014 році у Врбетіце.

Які ще справи щодо вибухів розслідують:

На складі ракетно-артилерійського озброєння у Сватовому – жовтень 2015 року;

На 65 арсеналі у Балаклії – березень 2017, листопад 2019;

На 6 арсеналі в Ічні – жовтень 2018 року;

Які версії слідства:

Вчинення диверсії та терористичного акту – основні.

Причетність військових осіб з метою приховання нестачі.

Недбале ставлення військових до виконання обов'язків.

Самозаймання та природні фактори.

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Зверніть увагу! Венедіктова повідомила, що низку військовослужбовців уже притягнули до відповідальності – через недбалість та бездіяльність.

Основні факти щодо розслідування справ про вибухи на складах:

Допитали 3 500 свідків та потерпілих, частину – із застосуванням поліграфа.

Провели понад 1700 оглядів.

Отримали понад 50 доступів до документів.

Призначили близько 650 експертиз, переважна більшість з них завершена.

Частина публікації Ірини Венедіктової:

Канонада в Калинівці. 4 роки після вибухів складів

Чотири роки тому прогриміли вибухи боєприпасів на складах та майданчиках відкритого зберігання 48 арсеналу у Калинівці Вінницької області. Збитки – понад 5,9 мільярда гривень внаслідок знищення боєприпасів, а також завдана шкода – пошкоджені об'єкти військової частини, будівлі місцевих мешканців.

Версія вчинення вибуху на 48 арсеналі шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини та встановлення підривного пристрою підтверджується здобутими доказами та висновками вже одержаних та долучених до матеріалів провадження судових експертиз, протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, допитів свідків та оглядів.

З урахуванням особливого періоду в державі та ведення бойових дій на тимчасово окупованих територіях України, особлива увага приділяється збиранню доказів вчинення підпалів та вибухів на українських складах диверсійно-розвідувальними групами РФ або терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР".

З цією метою прокурори і слідчі також використовують передбачені кримінальним процесуальним законом заходи міжнародного співробітництва. Наразі очікується відповідь від компетентних органів Чеської Республіки щодо вибухів на складах із боєприпасами, що мали місце в жовтні та грудні 2014 року у населеному пункті Врбетіце.

Також продовжується розслідування причин пожеж та вибухів боєприпасів упродовж 2015 – 2018 років на інших військових складах зберігання боєприпасів, зокрема, складі ракетно-артилерійського озброєння сектору "А" у Сватовому, 65 арсеналі у Балаклії та 6 арсеналі у Ічні.

Серед слідчих версій в усіх цих провадженнях, крім основних – вчинення диверсій та терористичного акту, послідовно перевіряються також причетність до скоєння злочину військових службових осіб з метою приховання фактів нестачі; недбале ставлення військових службових осіб до виконання службових обов’язків; настання пожеж та вибухів боєприпасів через самозаймання або інші природні фактори.