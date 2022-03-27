Кантемировская дивизия "задвухсотилась": командир полка застрелился, командующего армии уволили

Российские оккупационные войска были разгромлены во время освобождения украинской армией Тростянца в Сумской области. Этот провал потянул за собой еще ряд досадных для захватчиков событий.

К освобождению Тростянца были привлечены бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр", а также тероборона и местные партизаны.

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Именно в Тростянце находились так называемые "элитные" российские войска – Кантемировская танковая дивизия. Но во время боя с украинцами они побросали свою технику и бежали из города. Теперь эти военные трофеи перейдут на службу украинским военным.

Но захватчики потеряли не только технику. Еще перед освобождением Тростянца стало известно, что застрелился командир 13 танкового полка, который входит в состав Кантемировской дивизии. Однако причина здесь оказалась довольно банальной – россияне решили использовать технику, которая находилась на хранении. А оказалось, что она непригодна – из 10 "расконсервированных" танков лишь один находится в более или менее работоспособном состоянии. Остальные – полностью разукомплектованы. Часть из них не имеет даже двигателей.

Еще одним ударом стало то, что командующий 1-й танковой армии генерал-лейтенант Сергей Кисель был снят с должности. Именно в эту армию и входит Кантемировская бригада. Отмечается, что Киселя уволили из-за огромных потерь и провала вторжения России в Украину. Вполне вероятно, что позор в бою за Тростянец и стал причиной увольнения Киселя.

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