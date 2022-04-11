Капеллан Княжеской бригады объяснил, как церковь трактует уничтожение врагов

Отец Юрий рассказал, что Украина борется против захватчиков. Украинские защитники не убивают невиновных – они уничтожают врага.

Отец Юрий, капеллан 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, рассказал украинцам, как церковь трактует уничтожение врага, который пришел в Украину с желанием издеваться над мирными гражданами и убивать украинцев.

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Мы уничтожаем врага

Отец Юрий подчеркнул, что россияне лишены всего святого. Они издеваются над нашими матерями, женщинами и детьми, а также убивают невинных людей.

Наши воины должны помнить – враг, пришедший на нашу землю, лишенный Божественной благодати, но наделенный бесовскими качествами, поэтому должен быть уничтожен,

– сказал капеллан.

Наши герои ликвидируют оккупантов не потому, что им это нравится, а для того, чтобы они уже больше никому и никогда не могли совершить зла.

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