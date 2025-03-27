Дата проведения события 5 апреля, начало в 12:30. Локация – Львов, Медиатека (ул. Мулярская, 2А. Билеты доступны по ссылке. Больше о событии рассказывает 24 Канал.
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Тема первой лекции – как защитить свои деньги от инфляции в 2025 году
Во время экономической нестабильности украинцы ищут ответы на простые, но важные вопросы: куда вложить сбережения, доверять ли банкам и главное – как не допустить обесценивания средств.
Чтобы дать честный и профессиональный ответ, 24 Канал вместе с Останній Капіталіст запускают серию лекций под названием "Капитал 24". В рамках первого события эксперты расскажут, как защитить свои деньги от инфляции в 2025 году.
Кто выступит на событии
Валентин Красноперов
Общественный деятель, предприниматель, основатель просветительской инициативы "Останній Капіталіст", председатель правления ОО "Сильные общины". Говорить об идеологических основах финансовой независимости украинцев, культуру накопления и мировоззрение, в котором деньги – это свобода.
Василий Фурман
Экономист, доктор экономических наук, член Совета Национального банка Украины. Представит макроэкономический контекст и расскажет, что будет с инфляцией, гривной, банковской системой в 2025 – 2026 годах.
Екатерина Бутко
Практикующая инвесторка, финансовая советница, руководитель советников SFO. Объяснит, как сформировать личный инвестиционный портфель. В фокусе – украинский контекст, лучшие мировые практики, типичные ошибки новичков и пошаговый план действий.
Модератор события – руководитель экономического отдела 24 Канала Дарья Веренёва.
Событие будет полезным для:
- предпринимателей и наемных работников;
- людей с доходом среднего уровня и выше, которые хотят уберечь капитал;
- тех, кто планирует инвестировать, создать финансовую подушку или диверсифицировать сбережения.
Продолжительность события: 3 часа. В программу включен перерыв на кофе и живую Q&A-сессию со спикерами.
Купить билет можно по ссылке. Количество мест ограничено.
Часть средств будет направлена на текущий сбор Фонда 24.