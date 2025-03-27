Дата проведення події 5 квітня, початок о 12:30. Локація – Львів, Медіатека (вул. Мулярська, 2А. Квитки доступні за посиланням. Більше про подію розповідає 24 Канал.

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Тема першої лекції – як захистити свої гроші від інфляції у 2025 році

У час економічної нестабільності українці шукають відповіді на прості, але важливі питання: куди вкласти заощадження, чи довіряти банкам та головне – як не допустити знецінення коштів.

Щоб дати чесну й фахову відповідь, 24 Канал разом з Останнім Капіталістом запускають серію лекцій під назвою "Капітал 24". В рамках першої події експерти розкажуть, як захистити свої гроші від інфляції у 2025 році.

Хто виступить на події

  • Валентин Краснопьоров

Громадський діяч, підприємець, засновник просвітницької ініціативи "Останній Капіталіст", голова правління ГО "Сильні громади". Говоритиме про ідеологічні засади фінансової незалежності українців, культуру накопичення та світогляд, у якому гроші – це свобода.

  • Василь Фурман

Економіст, доктор економічних наук, член Ради Національного банку України. Представить макроекономічний контекст та розповість, що буде з інфляцією, гривнею, банківською системою у 2025 – 2026 роках.

  • Катерина Бутко

Практикуюча інвесторка, фінансова радниця, керівниця радників SFO. Пояснить, як сформувати особистий інвестиційний портфель. У фокусі – український контекст, кращі світові практики, типові помилки новачків і покроковий план дій.

Модераторка події – керівниця економічного відділу 24 Каналу Дар’я Вереньова.

Подія буде корисною для:

  • підприємців і найманих працівників;
  • людей з доходом середнього рівня і вище, які хочуть вберегти капітал;
  • тих, хто планує інвестувати, створити фінансову подушку або диверсифікувати заощадження.

Тривалість події: 3 години. В програму включено перерву на каву та живу Q&A-сесію зі спікерами.

Придбати квиток можна за посиланням. Кількість місць обмежена.

Частина коштів буде направлена на поточний збір Фонду 24.