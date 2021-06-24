По словам Оуэна, эсминец был вне досягаемости для российских орудий и шел быстрее.

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Интересно, что ранее британское Минобороны опровергло стрельбу по курсу своего судна

Я впервые так близко подошел к российскому судну за свою 21-летнюю карьеру. Я подозреваю, что стрельба велась с одного из кораблей береговой охраны,

– рассказал Оуэн.

Капитан отметил, что британский эсминец чувствовал себя уверенно, ведь использовали свое право на мирный проход судов через международные воды по признанному морскому маршруту.

"Мы были вне досягаемости их орудий, поскольку мы шли со скоростью 30 узлов против их 21", – пояснил он.

В этом контексте Оуэн подчеркнул, что сближение на 100 – 200 ярдов (90 – 180 метров – 24 канал) опасно и противоречит правилам мореплавания.

Обратите внимание! Королева Елизавета II направила сообщение экипажу корабля, в котором пожелала им безопасного путешествия.

Ожидается, что британские чиновники обсудят этот инцидент с союзниками НАТО, чтобы договориться о скоординированном ответе на будущую российскую агрессию.

"Обстрел" эсминца Британии в Черном море: главное

23 июня в Минобороны России заявили, что якобы обстреляли британский эсминец "Дефендер", который участвовал в совместных украинско-британских учениях.

В Кремле подчеркнули, что "открыли огонь" из-за того, что Великобритания зашла в "территориальные воды" России. В Минобороны Британии опровергли обстрел и отметили, что британский корабль двигался в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом.

Впоследствии глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что инцидент в Черном море – наглядное доказательство украинской позиции, зато Россия в очередной раз продемонстрировала свою провокационную политику