Об этом рассказал Андрей Рыженко - бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины и капитан первого ранга запаса. По его словам, для группировки из 5 больших десантных кораблей есть определенная цель.

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Какая же задача для больших десантных кораблей кафиров

Экс-заместитель начальника штаба ВМС Украины отметил, что российские захватчики ждали окончания шторма в Черном море. После того, как погодные неурядицы завершились, они вывели корабли.

Они снова развернули свои силы для ведения наблюдения и контроля над северо-западной частью Черного моря. Вернее его изоляцией,

– подчеркнул Рыженко.

Он добавил, что часть Черного моря действительно находится в изоляции уже более 100 суток. Фактически движения судов там нет вообще. "Заблокировано 70% судов, которые в начале войны находились в наших портах. Они никуда выйти не могут", - напомнил капитан.

Примите во внимание! Эксперты считают, что существуют этапы деблокады Черного моря . Они одновременно просты и сложны. Первый этап – ультимативное доминирование противокорабельных комплексов ВСУ над черноморской флотилией оккупантов, второй – разминирование всей исключительной экономической зоны, а третий же этап заключается в конвоировании.

Рыженко отметил, что возглавляет вражескую группировку российский фрегат "Адмирал Макаров", а также десантные корабли, которые примерно в центральной части Черного моря осуществляют, по его мнению, наблюдение за водной акваторией.

Андрей Рыженко Эксзамначальника штаба ВМС Украины и капитан Там же есть 2 ракетных корабля типа "Боян", которые вместе с "Макаровым" могут обеспечить ракетный удар до 24 ракет. Они встали по дуге острова Змеиного, центральной части Черного моря и Крыма. Они полностью контролируют судоходство. Если обнаруживают какие-либо суда, то наносят удар либо ракетный, либо артиллерийский, либо их арестовывают.

По данным ОК "Юг", в Черном море сейчас находятся, кроме 5 больших десантных кораблей, еще 3 ракетных корабля, а также 1 подлодка. Рыженко допустил задачу подводной лодки. "Функция у него одна – он в готовности нанести ракетный удар", – считает капитан.

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Ситуация в Черном море: что еще известно

В настоящее время российские корабли блокируют район, судоходство и работу портов. Также сохраняется угроза ракетных ударов по украинским городам и высадки вражеского десанта.

Поэтому действия вражеского Черноморского флота делается невозможным импорт украинского зерна. Многие страны Африки и Азии могут вскоре столкнуться с голодом .

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и глава научно-исследовательского отдела парка "Тузловские лиманы" Иван Русев заверили, что из-за действий российских захватчиков в Черном и Азовском морях начала массово погибать фауна .

Более того, в Черном море шторм отнес 2 российские мины . Одна очутилась у берега Одесщины. Там ее обезвредили специалисты подрывной команды военно-морских сил. Другую же мину защитники взорвали в море.

Тем временем в украинском МИДе постоянно подчеркивают, что Россия должна немедленно отвести военно-морские силы в морской акватории вокруг Украины. Кроме этого, страна-агрессорка должна предоставить гарантии безопасности ненападения на порты и коммерческие конвои.

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