Про це 24 каналу розповів Андрій Риженко – колишній заступник начальника штабу ВМС України та капітан першого рангу запасу. За його словами, для угруповання з 5 великих десантних кораблів є певна ціль.

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Яке ж завдання для великих десантних кораблів окупантів

Ексзаступник начальника штабу ВМС України зауважив, що російські загарбники чекали закінчення шторму у Чорному морі. Після того, як погодні негаразди завершились вони й вивели кораблі.

Вони знову розгорнули свої сили для ведення спостереження й забезпечення контролю за північно-західною частиною Чорного моря. Точніше його ізоляцією,

– наголосив Риженко.

Він додав, що частина Чорного моря справді перебуває в ізоляції вже більше ніж 100 діб. Фактично руху суден там немає взагалі. "Заблоковані 70% суден, які на початку війни перебували в наших портах. Вони нікуди вийти не можуть", – нагадав капітан.

Зауважте! Експерти вважають, що існують етапи деблокади Чорного моря. Вони одночасно прості та складні. Перший етап – ультимативне домінування протикорабельних комплексів ЗСУ над чорноморською флотилією окупантів, другий етап – розмінування усієї виняткової економічної зони, а третій ж етап полягає в конвоюванні.

Риженко наголосив на тому, що очолює вороже угруповання російський фрегат "Адмірал Макаров", а також десантні кораблі, які приблизно в центральній частині Чорного моря здійснюють, на його думку, спостереження за водною акваторією.

Андрій Риженко Ексзаступник начальника штабу ВМС України та капітан Там же є 2 ракетних кораблі типу "Боян", які разом із "Макаровим" можуть забезпечити ракетний удар до 24 ракет. Вони встали по дузі острова Зміїного, центральної частини Чорного моря та Криму. Вони повністю контролюють судноплавство. Якщо виявляють якісь судна, то завдають удар або ракетний, або артилерійський, або їх заарештовують.

За даними ОК "Південь", у Чорному морі наразі перебувають, окрім 5 великих десантних кораблів, ще 3 ракетних кораблі, а також 1 підводний човен. Риженко припустив завдання підводного човна. "Функція у нього одна – він у готовності завдати ракетний удар", – вважає капітан.

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Ситуація у Чорному морі: що ще відомо

Наразі російські кораблі блокують район, судноплавство і роботу портів. Також зберігається загроза ракетних ударів по українських містах та висадки ворожого десанту.

Через те дії ворожого Чорноморського флоту унеможливлюється імпорт українського зерна. Багато країн Африки та Азії можуть невдовзі стикнутися з голодом.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та очільник науково-дослідного відділу парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв запевнили, що через дії російських загарбників у Чорному та Азовському морях почала масово гинути фауна.

Ба більше, у Чорному морі шторм відніс 2 російські міни. Одна опинилася біля берега Одещини. Там її знешкодили фахівці підривної команди Військово-морських Сил. Іншу ж міну захисники підірвали в морі.

Тим часом в українському МЗС постійно наголошують на тому, що Росія має негайно відвести військово-морські сили в морській акваторії навколо України. Окрім цього, країна-агресорка має надати безпекові гарантії про ненапад на порти та комерційні конвої.

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