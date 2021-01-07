Зал заседаний Сената США зачистили, из-под Капитолия вывели сторонников Трампа: фото, видео
Правоохранители вывели сторонников Трампа из здания Капитолия. Они уже зачистили зал заседаний Сената, куда ворвались митингующие. Задержаны по меньшей мере 13 человек. Сообщается, что Капитолий в безопасности.
До этого американские СМИ распространяли информацию о том, что цель протестующих – остаться в Капитолии на ночь. О том, что Конгресс уже в безопасности пишет Politico.
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До этого правоохранители вели зачистку территории вокруг Капитолия. При этом у здания было много дыма, вероятно, применялся слезоточивый газ.
Правоохранители оттесняют демонстрантов: видео
Полиция оттесняла сторонников Трампа с лестницы.
Полиция применяет слезоточивый газ у Капитолия: видео
Заметим, что ранее протестующие на улице набросились на съемочные группы журналистов. Они повалили камеры на штативах и осветительные приборы, и продолжили крушить их ногами.
Протестующие и разбитая техника журналистов / Фото Getty images
Разгон демонстрантов / Фото Getty images
Ситуация под Капитолием / Фото Getty images
Между тем губернатор Нью-Джерси заявил, что его штат направляет в Вашингтон сотрудников полиции в качестве подкрепления и готов направить Национальную гвардию.
По состоянию на 00: 50 по Киеву протестующие покинули территорию Конгресса. Капитолий – в безопасности.
Митингующие покинули Капитолий / Фото из соцсетей
Что происходит в Вашингтоне: кратко
- В США 6 января происходит утверждение результатов выборов в Конгрессе.
- В то же время пока еще действующий американский президент Дональд Трамп, не признающий победу своего оппонента Джо Байдена на выборах, провел митинг своих сторонников. Во время него он заявил: "Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения".
- После этого митингующие ворвались в здание Конгресса, а его заседание пришлось прервать.
- Сенаторов из Капитолия эвакуировали в специальных противогазах, поскольку правоохранители использовали внутри здания слезоточивый газ.
- Пострадали несколько десятков протестующих, а также правоохранители. СМИ сообщают о гибели одного человека.
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