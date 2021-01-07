Правоохранители вывели сторонников Трампа из здания Капитолия. Они уже зачистили зал заседаний Сената, куда ворвались митингующие. Задержаны по меньшей мере 13 человек. Сообщается, что Капитолий в безопасности.

До этого американские СМИ распространяли информацию о том, что цель протестующих – остаться в Капитолии на ночь. О том, что Конгресс уже в безопасности пишет Politico.

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До этого правоохранители вели зачистку территории вокруг Капитолия. При этом у здания было много дыма, вероятно, применялся слезоточивый газ.

Правоохранители оттесняют демонстрантов: видео

Полиция оттесняла сторонников Трампа с лестницы.

Полиция применяет слезоточивый газ у Капитолия: видео

Заметим, что ранее протестующие на улице набросились на съемочные группы журналистов. Они повалили камеры на штативах и осветительные приборы, и продолжили крушить их ногами.



Протестующие и разбитая техника журналистов / Фото Getty images

Разгон демонстрантов / Фото Getty images



Ситуация под Капитолием / Фото Getty images

Между тем губернатор Нью-Джерси заявил, что его штат направляет в Вашингтон сотрудников полиции в качестве подкрепления и готов направить Национальную гвардию.

Обратите внимание! Правоохранители сообщают о по меньшей мере 20 задержанных в результате столкновений.

По состоянию на 00: 50 по Киеву протестующие покинули территорию Конгресса. Капитолий – в безопасности.



Митингующие покинули Капитолий / Фото из соцсетей

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