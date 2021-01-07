Правоохоронці вивели прихильників Трампа з будівлі Капітолію. Вони вже зачистили зал засідань Сенату, куди увірвалися мітингарі. Затримані щонайменше 13 людей. Наразі повідомляється, що Капітолій у безпеці.

До цього американські ЗМІ поширювали інформацію про те, що ціль протестувальників – залишитися в Капітолії на ніч. Про те, що Конгрес вже у безпеці пише Politico.

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До цього правоохоронці вели зачистку території навколо Капітолію. При цьому біля будівлі було багато диму, ймовірно, застосовувався сльозогінний газ.

Правоохоронці відтісняють демонстрантів: відео

Поліція відтісняла прихильників Трампа зі сходів.

Поліція застосовує сльозогінний газ біля Капітолію: відео

Зауважимо, що раніше протестувальники на вулиці накинулися на знімальні групи журналістів. Вони повалили камери на штативах і освітлювальні прилади, і продовжили трощити їх ногами.



Протестувальники і розтрощена техніка журналістів / Фото Getty images



Розгін демонстрантів / Фото Getty images



Ситуація під Капітолієм / Фото Getty images

Тим часом губернатор Нью-Джерсі заявив, що його штат направляє до Вашингтона співробітників поліції як підкріплення і готовий направити Національну гвардію.

Зверніть увагу! Правоохоронці повідомляють про щонайменше 20 затриманих в результаті сутичок.

Станом на 00:50 за Києвом протестувальники залишили територію Конгресу. Капітолій – у безпеці.



Мітингарі покинули Капітолій / Фото з соцмереж

Що відбувається у Вашингтоні: коротко