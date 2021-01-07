Зал засідань Сенату США зачистили, з-під Капітолію вивели прихильників Трампа: фото, відео
Правоохоронці вивели прихильників Трампа з будівлі Капітолію. Вони вже зачистили зал засідань Сенату, куди увірвалися мітингарі. Затримані щонайменше 13 людей. Наразі повідомляється, що Капітолій у безпеці.
До цього американські ЗМІ поширювали інформацію про те, що ціль протестувальників – залишитися в Капітолії на ніч. Про те, що Конгрес вже у безпеці пише Politico.
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До цього правоохоронці вели зачистку території навколо Капітолію. При цьому біля будівлі було багато диму, ймовірно, застосовувався сльозогінний газ.
Правоохоронці відтісняють демонстрантів: відео
Поліція відтісняла прихильників Трампа зі сходів.
Поліція застосовує сльозогінний газ біля Капітолію: відео
Зауважимо, що раніше протестувальники на вулиці накинулися на знімальні групи журналістів. Вони повалили камери на штативах і освітлювальні прилади, і продовжили трощити їх ногами.
Протестувальники і розтрощена техніка журналістів / Фото Getty images
Розгін демонстрантів / Фото Getty images
Ситуація під Капітолієм / Фото Getty images
Тим часом губернатор Нью-Джерсі заявив, що його штат направляє до Вашингтона співробітників поліції як підкріплення і готовий направити Національну гвардію.
Станом на 00:50 за Києвом протестувальники залишили територію Конгресу. Капітолій – у безпеці.
Мітингарі покинули Капітолій / Фото з соцмереж
Що відбувається у Вашингтоні: коротко
- У США 6 січня відбувається затвердження результатів виборів у Конгресі.
- Водночас поки ще чинний американський президент Дональд Трамп, який не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах, провів мітинг своїх прихильників. Під час нього він заявив: "Ми ніколи не здамося, ми ніколи не визнаємо поразки".
- Після цього мітингувальники увірвалися до будівлі Конгресу, а його засідання довелось перервати.
- Сенаторів із Капітолію евакуйовували у спеціальних протигазах, оскільки правоохоронці використовували всередині будівлі сльозогінний газ.
- Постраждали кілька десятків протестувальників, а також правоохоронці. ЗМІ повідомляють про загибель однієї людини.
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