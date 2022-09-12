Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников на Ялтинской европейской стратегии YES, сообщает 24 канал.

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"Может, я буду счастлив и президент поручит мне быть в той команде. Выглядеть будет все очень просто. Аналогия – 1945 год, поражение фашистской Германии и принятие акта капитуляции со стороны представителей Берлина с альянсом стран-победителей. Потому как юридически оформить акт капитуляции мы придумаем", – отметил министр.

Украина не доверяет формальным соглашениям

По словам министра, Украина научилась многому в отношениях с россией. В частности, не доверять разным попыткам помочь получить мир.

К сожалению, с 2014 года такие попытки были. В том числе от наших партнеров. Однако те инструменты и те договоренности, которые были до того, они не работают,

– сказал Резников.

Он объяснил, что очень ярким примером является Будапештский меморандум. Тогда давали гарантии безопасности, и Украина отказалась от третьего в мире ядерного потенциала, но ничего не сработало. Поэтому, как отметил министр, Украина не доверяет каким-либо формальным протоколам, что все будет завтра хорошо.

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Россия летит в пропасть

Резников отметил, что нужно построить новую мировую архитектуру безопасности с понятными гарантиями безопасности Украины со стороны партнеров, к которым есть и будет доверие. Тогда оформление договора возможно. Министр подчеркнул, что соглашение будет многосторонним, а не только россии и Украины. Он не знает, пойдет ли глава кремля на подписание мирного договора.

"Честно говоря, угадывать будущую жизнь путина я точно не берусь. Это его проблемы и, может, не он будет подписывать акт, а его преемник, который будет пытаться вытащить россию из пропасти, в которую они летят", – добавил Резников.

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