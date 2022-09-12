Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков на Ялтинській європейській стратегії YES, повідомляє 24 канал.

До теми Київ готовий до переговорів із росією лише після деокупації в кордонах 1991 року, – Резніков

"Може я буду щасливим і президент доручить мені бути в тій команді. Виглядатиме все дуже просто. Аналогія – 1945 рік, поразка фашистської Німеччини й ухвалення акту капітуляції з боку представників Берліну з альянсом країн-переможців. Тому як юридично оформити акт капітуляції ми придумаємо", – зазначив міністр.

Україна не довіряє формальним угодам

За словами міністра, Україна навчилася багато чому у відносинах з росією. Зокрема, не довіряти різним спробам допомогти отримати мир.

На жаль, з 2014 такі спроби були. В тому числі й від наших партнерів. Проте ті інструменти й ті домовленості, які були до того, вони не працюють,

– сказав Резніков.

Він пояснив, що дуже яскравим прикладом є Будапештський меморандум. Тоді давали гарантії безпеки й Україна відмовилася від третього у світі ядерного потенціалу, але нічого не спрацювало. Тому, як наголосив міністр, Україна не довіряє будь-яким формальним протоколам, що все буде завтра добре.

До речі В Україні планують розробити трирівневу систему у сфері ППО – ПРО

Росія летить в прірву

Резніков зазначив, що потрібно побудувати нову світову безпекову архітектуру зі зрозумілими гарантіями безпеки України з боку партнерів, до яких є і буде довіра. Тоді оформлення договору можливе. Міністр наголосив, що угода буде багатосторонньою, а не лише росією та Україною. Він не знає, чи очільник кремля піде на підписання мирного договору.

"Чесно кажучи, вгадувати майбутнє життя путіна я точно не беруся. Це його проблеми й може не він підписуватиме акт, а його наступник, який намагатиметься витягти росію з прірви, в яку вони летять", – додав Резніков.

Зверніть увагу – росіяни атакували критичну інфраструктуру Харкова: дивіться відео