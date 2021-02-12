Тоже пытались убить: Кара-Мурза требует допросить отравителей Навального и собирается в ЕСПЧ
Из-за расследования Bellingcat и The Insider российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза требует допросить сотрудников ФСБ. В этом расследовании говорится, что Кара-Мурзу пытались отравить те же силовики, которые, вероятно, участвовали в покушении на жизнь Навального.
Источник:Дождь
Во время поездок по России Кара-Мурзу сопровождали сотрудники ФСБ Роман Мезенцев и Александр Самофал. Впоследствии политика дважды спасали от отравлений.
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После выхода расследования Кара-Мурза попытался дозвониться до Мезенцева и Самофала.
Что сказал Кара-Мурза
- Кара-Мурзе удалось дозвониться до Мезенцева. Услышав голос сотрудника ФСБ, оппозиционер успел спросить, разговаривает ли с ним именно Роман Михайлович (Мезенцев).
- Мужчина по ту сторону связи ответил утвердительно. Однако когда Кара-Мурза представился, Мезенцев сразу положил трубку.
- Оппозиционер также звонил Самофалу.
- Теперь Кара-Мурза планирует посетить следственный комитет. Он будет настаивать на открытии уголовного дела.
- Политик подчеркнул, что будет добиваться справедливости в судах. Если будет нужда, даже дойдет до Европейского суда по правам человека.
Расследование Bellingcat и The Insider: что известно
- Агенты ФСБ, которые фигурируют в истории об отравлении Навального, могут быть причастны к покушениям на еще одного российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу.
- Его пытались отравить в 2015 и 2017 годах.
- Сотрудники ФСБ следили за Кара-Мурзой во время его поездок.
- В то же время расследователи пока не имеют подтверждений, что в дни накануне отравления рядом с Кара-Мурзой находились агенты ФСБ.
- Однако обстоятельства покушений на Кара-Мурзу очень напоминают отравление Навального.
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