Из-за расследования Bellingcat и The Insider российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза требует допросить сотрудников ФСБ. В этом расследовании говорится, что Кара-Мурзу пытались отравить те же силовики, которые, вероятно, участвовали в покушении на жизнь Навального.

Во время поездок по России Кара-Мурзу сопровождали сотрудники ФСБ Роман Мезенцев и Александр Самофал. Впоследствии политика дважды спасали от отравлений. Актуально Лечил Навального в Омске: скоропостижно скончался медик Максимишин После выхода расследования Кара-Мурза попытался дозвониться до Мезенцева и Самофала. Что сказал Кара-Мурза Кара-Мурзе удалось дозвониться до Мезенцева. Услышав голос сотрудника ФСБ, оппозиционер успел спросить, разговаривает ли с ним именно Роман Михайлович (Мезенцев).

Мужчина по ту сторону связи ответил утвердительно. Однако когда Кара-Мурза представился, Мезенцев сразу положил трубку.

Оппозиционер также звонил Самофалу.

Теперь Кара-Мурза планирует посетить следственный комитет. Он будет настаивать на открытии уголовного дела.

Политик подчеркнул, что будет добиваться справедливости в судах. Если будет нужда, даже дойдет до Европейского суда по правам человека. Расследование Bellingcat и The Insider: что известно Агенты ФСБ, которые фигурируют в истории об отравлении Навального, могут быть причастны к покушениям на еще одного российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу.

Его пытались отравить в 2015 и 2017 годах.

Сотрудники ФСБ следили за Кара-Мурзой во время его поездок.

В то же время расследователи пока не имеют подтверждений, что в дни накануне отравления рядом с Кара-Мурзой находились агенты ФСБ.

Однако обстоятельства покушений на Кара-Мурзу очень напоминают отравление Навального. Обратите внимание! Владимир Кара-Мурза – оппозиционер с 20-летним стажем. Сын популярного российского журналиста и историка Владимира Кара-Мурзы-старшего. На протяжении жизни он активно критиковал деятельность Владимира Путина.