Агенты ФСБ, причастные к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, имеют отношение к еще одному громкому делу. Речь идет о 2 попытках отравить журналиста и политика Владимира Кара-Мурзу. Инциденты произошли в 2015 и 2017 годах.

Об этом свидетельствуют результаты нового расследования международной группы Bellingcat и издания The Insider. Во время него выяснили, что сотрудники ФСБ следили за Кара-Мурзой во время его поездок.

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Как пытались отравить Кара-Мурзу в первый раз

ФСБ начало за ним следить еще за 3 месяца до попытки отравления. И вместе с ним за это время агенты спецслужбы посетили Томск, Санкт-Петербург, Калининград и Казань.

Во всех 4 поездках принимал участие Александр Самофал – сотрудник, которого ранее расследователи уличили в слежке за политиком Никитой Исаевым (в группу, которая преследовала Навального, он не входил). А отравитель оппозиционера Константин Кудрявцев участвовал в одной из этих поездок.

Кара-Мурзе стало плохо через 2 суток после возвращения в Москву из Казани. Авторы расследования предполагают, что отравители:

– или нанесли токсин в его московской квартире (он жил сам, а видеокамеры в подъезде не было),

– или нанесли яд на нижнее белье, когда он еще был в котле.

Вероятно, политик надел нижнее белье по прилету в Москву.

В то же время расследователи подчеркивают, что у них нет геоданных телефонов сотрудников ФСБ, поэтому уточнить их передвижение по Москве в эти дни – невозможно.

Также интересно, что Кара-Мурза планировал лететь на круглый стол в Калининград 27 мая. И улетел бы, если бы 26 мая его не отравили. Агенты ФСБ, которые следили за политиком во время всех предыдущих поездок, билеты в Калининград даже не бронировали. Очевидно, они заранее понимали, что произойдет 26 мая.

Из абсолютно здорового человека в человека при смерти он превратился буквально за 10 – 15 минут. Он был весь какой-то обмякший и говорил очень медленно. Двигать руками и ногами фактически уже не мог. Глаза то и дело закрывались, нам приходилось постоянно с ним разговаривать, чтобы он не потерял сознание,

– вспоминает те события функционер "Открытой России" Михаил Ястребицкий.

После госпитализации Кара-Мурзе поставили диагноз "сердечная недостаточность".

Расследователи обращают внимание на то, что "события странным образом напоминают все, что происходило с Навальным в Омске": главврач настаивал, что Кара-Мурза – нетранспортабелен и его нельзя отправлять на лечение за границу, а через анонимные источники в прессу начали вбрасывать версии о том, что политик превысил дозировку антидепрессантов.

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Как разворачивались события во второй раз

Кара-Мурзе все же удалось выздороветь, и он возобновил поездки. Но за ним снова начали следить агенты ФСБ.

Как выяснили расследователи, в 2016 году они ездили за журналистом в Казань, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Второй раз Кара-Мурзу пытались отравить 2 февраля 2017 года.

В расследовании нет подтверждений того, что в дни, непосредственно предшествующие отравлению, рядом с ним находились сотрудники ФСБ.

Авторы расследования, однако, предположили, что яд могли нанести на зубную щетку. Кара-Мурза в тот день брал зубную щетку с собой и чистил зубы примерно за 3 – 4 часа до появления симптомов.

Интересно, что между выездом из дома и резким появлением симптомов прошло почти 8 часов. Это слишком много для действия любого из известных нам ядов.

После второго отравления жена Кара-Мурзы Евгения получила от больницы образцы его крови и через некоторое время передала их агентам ФБР. Ей обещали исследовать их в лаборатории, аккредитованной Организацией по запрету химоружия. Однако затем ФБР отказалось сообщить результаты.

После того как суд потребовал от ведомства сделать это, оно опубликовало лишь некоторые фрагменты отчета, сославшись на секретность других. В рассекреченных данных содержались лишь выводы о том, что Кара-Мурзу отравили намеренно, но не говорилось, почему именно.

По словам расследователей, такая секретность может заключаться в том, что в одном из рассекреченных документов говорится: в конце января 2018 года в Вашингтон должен был прилететь кто-то (имя скрыто), кто попросил о встрече с директором ФБР Кристофером Рэем.

Как подчеркивают расследователи, в последних числах января 2018 года в США прилетали глава ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и руководитель ГРУ Игорь Коробов. И кто-то из них мог встречаться с главой ФБР.

Сам факт, что упоминание об этой встрече есть в документах по делу о Кара-Мурзе, говорит о том, что его вопрос обсуждали на встрече, а в таком случае отказ от публикации результатов анализов может быть частью какой-то сделки,

– делают выводы авторы расследования.

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