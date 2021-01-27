Команда отравителей российского оппозиционера Алексея Навального причастна к еще не менее 3 смертям. Говорится, в частности, об убийствах журналиста из Нальчика Тимура Куашева, лояльного к российским властям политика Никиты Исаева и активиста из Дагестана Руслана Магомедрагимова.

Источник: The Insider

Соответствующее расследование провела группа Bellingcat совместно с изданием The Insider с участием немецкого ресурса Der Spiegel. Оно указывает, что за всеми преступлениями стоит "группа сотрудников НИИ-2 ФСБ". Правда, в команду также входит Служба защиты конституционного строя ФСБ, которая является известной преследованием политических активистов.

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Тимур Куашев

26-летнего журналиста нашли мертвым 31 июля 2014 года. Его тело обнаружили с ссадинами и гематомами в пригороде Нальчика. Более того, по данным судмедэксперта, под мышкой был след от шприца.

Мотивом убийства расследователи называют то, что журналист проводил независимое освещение процесса и приговора по "делу 58". Речь идет о нападении боевиков на Нальчик в 2005 году. В частности, Куашев писал о том, что в деле не доказана ключевая связь фигурантов с террористической группировкой "Аль-Каида".

По данным Bellingcat, с убийством коррелирует прилет во Владикавказ Константина Кудрявцева (именно он рассказал Навальному о смазанных "Новичком" трусы), а также еще 3 членов группы – Ивана Осипова (имеет медицинское образование), Дениса Мачикина и Романа Матюшина. Все, кроме Осипова, имели обратные билеты на 30 июля, Осипов – на 31-е.

Но, видимо, что-то пошло не по плану, и все сдвинулось на один день. Похищение и убийство произошли 31-го числа, и все они перенесли билеты на день позже: Мачикин и Матюшин вылетели в день преступления, а Осипов – на следующий день,

– отмечают расследователи.

Никита Исаев

Лидер патриотического движения "Новая Россия" Никита Исаев умер 16 ноября 2019 года. Произошло это в поезде Тамбов – Москва.

По данным расследования, группа начала следить за политиком за год до смерти – в базах о поездках содержатся по меньшей мере 7 совпадений за городом и датой поездки, а один из группы был в Тамбове перед преступлением. В бригаде, работавшей в отношении Исаева, были два отравителя Навального – Алексей Александров (также имеющий медицинское образование) и вышеуказанный Осипов.

Исаев был лояльным к властям, а незадолго до поездки в Тамбов глава "Справедливой России" Сергей Миронов назначил его советником по региональному развитию. Расследователи предполагают, что Исаев был связанным со спецслужбами и "что-то в его действиях, что могли спецслужбы интерпретировать как предательство, могло стать поводом для убийства".

Руслан Магомедрагимов

Активиста общественного регионального движения "Единство" ("Садвал") нашли мертвым 24 марта 2015 года в Каспийске (пригород Махачкалы). По официальной версии, мужчина скончался от удушья, хотя следов насилия обнаружено не было. Близкие покойного утверждали, что на шее Магомедрагимова можно было заметить 2 точки, похожие на следы от уколов шприца.

По итогам расследования, в Махачкалу к убийству дважды прилетал Осипов и один раз – Кудрявцев. В частности, первый прилетал 20 марта, а 26 числа (2 дня после убийства) провернулся в Москву.

Расследователи подчеркивают, что в этом случае вероятность совпадения полностью исключить нельзя, но убийство с помощью отравления через укол шприцем – крайне нехарактерный modus operandi (способ действий) "для местных силовиков и преступных групп".

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Еще один вероятный случай

Расследования предполагают, группа отравителей Навального была причастна к отравлению Доку Умарова. Лидер организации "Имарат Кавказ" ушел из жизни 7 сентября 2013 года. Двое из группы в это время были на юге России.

Расследователи не берутся утверждать, что его убили именно отравители Навального, но "совпадение здесь исключить нельзя".

Выводы авторов расследования

Бригада ФСБшников действовала цинично и самоуверенно.

Их жертвами могут быть не только активисты и журналисты, но и вполне системные фигуры, которые выступают на пропагандистских телешоу и критикуют Навального.

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Отравление Алексея Навального: коротко