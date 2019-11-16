В России загадочно умер известный молодой политик Никита Исаев

Умер Никита Исаев, лидер движения "Новая Россия" и директор Института актуальной экономики. Мужчине был 41 год.

Сначала о смерти Исаева сообщил ряд российских ресурсов. Впоследствии эту информацию подтвердила в своем фейсбуке его помощница Алина Жестовская.

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"Сегодня ночью внезапно ушел мой любимый мужчина, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе. Он очень много делал для меня, и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной", – написала она.

По словам Жестовской, о дате и месте похорон будет сообщено позже.

Также прокомментировал инцидент спикер Исаева Александр Макаренко. Он сообщил, что политик умер, когда ехал в поезде из Тамбова в Москву. В Тамбове он работал. Вероятная причина смерти – остановка сердца, передает РБК.

Телеграм-канал Mash передает, что во время поездки в поезде в Москву Исаеву стало плохо, и ему вызвали "скорую". На одной из станций врачи констатировали смерть – сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца. По информации телекграм-канала Mash, Исаев умер еще до приезда врачей. После тело политика доставили на Павелецкий вокзал в Москве.

Заметим, что последнее сообщение в фейсбуке Исаев сделал вечером 15 ноября. В сообщении он отчитался о своей поездке в Тамбов.

"Оставляю здесь бороться тех, кто знает свой регион лучше меня. Я же включаю регион в свои списки наиболее активных оппозиционных групп. 2019 – 2021 годы на Тамбовщине будут крайне интересными", – подытожил Исаев.

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Что известно о Никите Исаеве?Он был политологом и лидером общественно-политического движения "Новая Россия". Возглавил он "Новую Россию" в 2017 году.Работал в правительстве Ивановской области, Госкомитете по делам молодежи, Министерстве регионального развития.



Исаев также был председателем президиума всероссийской партии "РОДИНА", кандидатом юридических наук, действительным государственным советником 3 класса. Интересно, что он как эксперт много раз участвовал в пропагандистской программе Ольги Скабеевой "60 минут".