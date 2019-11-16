У Росії загадково помер відомий молодий політик Нікіта Ісаєв

Помер Нікіта Ісаєв, лідер руху "Нова Росія" та директор Інституту актуальної економіки. Чоловікові був 41 рік.

Спершу про смерть Ісаєва повідомила низка російських ресурсів. Згодом цю інформацію підтвердила у своєму фейсбуці його помічниця Аліна Жестовська.

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"Сьогодні вночі раптово пішов мій коханий чоловік, сенс і суть всього. Ми були в цей момент разом. Він дуже багато робив для мене та навіть в цей момент, який я поки не розумію, як пережити, він виявився поруч зі мною", – написала вона.

За словами Жестовської, про дату та місце похорону буде повідомлено пізніше.

Також прокоментував інцидент речник Ісаева Олександр Макаренко. Він повідомив, що політик помер, коли їхав у потязі з Тамбова до Москви. У Тамбові він працював. Імовірна причина смерті – зупинка серця, передає РБК.

Телеграм-канал Mash передає, що під час поїздки у потязі до Москви Ісаєву стало зле, і йому викликали "швидку". На одній зі станцій лікарі констатували смерть – серцево-судинна недостатність і зупинка серця. За інформацією телекграм-каналу Mash, Ісаєв помер ще до приїзду лікарів. Опісля тіло політика доправили на Павелецький вокзал у Москві.

Зауважимо, що останній допис у фейсбуці Ісаєв зробив увечері 15 листопада. У повідомленні він відзвітував про свою поїздку до Тамбова.

"Залишаю тут боротися тих, хто знає свій регіон краще за мене. Я ж включаю регіон до своїх списків найбільш активних опозиційних груп. 2019 – 2021 роки на Тамбовщині будуть вкрай цікавими", – підсумував Ісаєв.

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Що відомо про Нікіту Ісаєва? Він був політологом і лідером громадсько-політичного руху "Нова Росія". Очолив він "Нову Росію" в 2017 році.Працював в уряді Івановської області, Держкомітеті у справах молоді, Міністерстві регіонального розвитку.



Ісаєв також був головою президії всеросійської партії "РОДІНА", кандидатом юридичних наук, дійсним державним радником 3 класу. Цікаво, що він як експерт багато разів брав участь у пропагандистській програмі Ольги Скабєєвої "60 хвилин".