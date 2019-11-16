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      У Росії загадково помер відомий молодий політик Нікіта Ісаєв

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      Нікіта Ісаєв / "ЯРНовости"

      Помер Нікіта Ісаєв, лідер руху "Нова Росія" та директор Інституту актуальної економіки. Чоловікові був 41 рік.

      Спершу про смерть Ісаєва повідомила низка російських ресурсів. Згодом цю інформацію підтвердила у своєму фейсбуці його помічниця Аліна Жестовська.

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      "Сьогодні вночі раптово пішов мій коханий чоловік, сенс і суть всього. Ми були в цей момент разом. Він дуже багато робив для мене та навіть в цей момент, який я поки не розумію, як пережити, він виявився поруч зі мною", – написала вона.

      За словами Жестовської, про дату та місце похорону буде повідомлено пізніше.

      Також прокоментував інцидент речник Ісаева Олександр Макаренко. Він повідомив, що політик помер, коли їхав у потязі з Тамбова до Москви. У Тамбові він працював. Імовірна причина смерті – зупинка серця, передає РБК.

      Телеграм-канал Mash передає, що під час поїздки у потязі до Москви Ісаєву стало зле, і йому викликали "швидку". На одній зі станцій лікарі констатували смерть – серцево-судинна недостатність і зупинка серця. За інформацією телекграм-каналу Mash, Ісаєв помер ще до приїзду лікарів. Опісля тіло політика доправили на Павелецький вокзал у Москві.

      Зауважимо, що останній допис у фейсбуці Ісаєв зробив увечері 15 листопада. У повідомленні він відзвітував про свою поїздку до Тамбова.

      "Залишаю тут боротися тих, хто знає свій регіон краще за мене. Я ж включаю регіон до своїх списків найбільш активних опозиційних груп. 2019 – 2021 роки на Тамбовщині будуть вкрай цікавими", – підсумував Ісаєв.

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      Що відомо про Нікіту Ісаєва? Він був політологом і лідером громадсько-політичного руху "Нова Росія". Очолив він "Нову Росію" в 2017 році.Працював в уряді Івановської області, Держкомітеті у справах молоді, Міністерстві регіонального розвитку.

      Ісаєв також був головою президії всеросійської партії "РОДІНА", кандидатом юридичних наук, дійсним державним радником 3 класу. Цікаво, що він як експерт багато разів брав участь у пропагандистській програмі Ольги Скабєєвої "60 хвилин".

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Росії Втрати
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