Помер російський політик Нікіта Ісаєв: чи був він "ручним опозиціонером" Кремля

У Росії за загадкових обставин помер Нікіта Ісаєв, голова руху "Нова Росія". На батьківщині його знали, як опозиційного політика. Проте в його біографії не все так – однозначно.

Ісаєв помер у потязі дорогою до Москви. Попередньо, внаслідок зупинки серця. За інформацією російських ЗМІ, коли йому стало зле, викликали лікарів. І ті рушили до однієї з найближчих станцій, але Ісаєв помер ще до їхнього приїзду. Чим запам’ятався Нікіта Ісаєв за життя – читайте далі.

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Перші гучні кроки Ісаєва

Народився Нікіта Ісаєв 12 листопада 1978 року у Москві. Закінчив він школу зі срібною медаллю. Після цього вступив до Московського державної юридичної академії. Закінчив майбутній політик цей виш у 2001 році. А вже у 2004-му став кандидатом юридичних наук. Також Ісаєв мав ранг дійсного державного радника Російської Федерації 3 класу.

Ще під час навчання, у 1997 році, Ісаєв створив свій перший навчальний заклад – "Фінансовий будинок": тут молодь навчали основам підприємництва. В 2005 році він перетворив його на Молодіжну школу бізнесу. Остання згодом стала основою для Інституту актуальної економіки.

Крім того, у 2002 році Ісаєв розпочав викладацьку діяльність. Так, з 2002 по 2003 рік він викладав курс "Підприємницьке право" в Московській державній юракадемії, а з 2006 по 2007 рік – спецкурс "Правові основи бізнесу" в Російському державному гуманітарному університеті.

Ісаєв був одруженим двічі, і від двох шлюбів у нього залишилися дві доньки.



Окрім бізнесу та політичної дільності, Нікіта Ісаєв ще й викладав

Політична діяльність Нікіти Ісаєва

Розпочав Ісаєв займатися політикою у 2006 році. Спершу він працював на державній службі та займався питаннями Північного Кавказу, Південної Осетії та Абхазії, яку за деякий час окупує Кремль.

У 2007 – 2011 роках Ісаєв був депутатом Держдуми п’ятого скликання, а в 2011-му потрапив до нижньої палати російського парламенту вже шостого скликання. Пробув він у цьому статусі до 2016 року.

Цікаво, що у 2006 році Ісаєв увійшов до Ради з розвитку фізичної культури та спорту при президентові Росії: тут він займав посаду заступника керівника комісії з розвитку дитячо-юнацького спорту. Крім того, у 2008 році він обійняв посаду статссекретаря Державного комітету Росії у справах молоді, фактично ставши заступником російського профільного міністра.

Також у 2006 році він став членом пропутінської партії "Єдина Росія" та згодом учасником кадрового резерву цієї політсили – "Професійна команда країни". Вже у березні 2016-го Ісаєв очолив президію політичної ради всеросійської політичної партії "Родіна".

Зауважимо, що у 2016-му Федеральний оргкомітет "Єдиної Росії" з проведення праймеріз перед виборами до Держдуми сьомого скликання зняв з реєстрації Нікіту Ісаєва, оскільки він одночасно був і головою президії політичної ради "Родіни", не будучи членом цієї партії, і дозволяв собі певні неетичні "висловлювання". Щодо участі "Родіни" на цих виборах, то вона набрала лише 1,51%.

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Політична діяльність Нікіти Ісаєва є доволі багатою

У 2017-му Ісаєв оголосив про створення громадсько-політичного руху федерального рівня "Нова Росія". Метою цієї організації було оновлення політичних і експертних еліт, а також формування довіри до інститутів влади шляхом переформатування системи держуправління. До останніх днів свого життя він власне і був лідером "Нової Росії". До слова, вже у перший рік існування ця організація відкрила одне з регіональних відділень в окупованому Криму (інші два були в Санкт-Петербурзі та Нижньогородській області).

Окрім політичної діяльності Ісаєв ще відзначився у бізнесі. Зокрема він був головою ради директорів холдингу Prime Group (сегмент громадського харчування; будівельний бізнес; державне замовлення; івентбізнес).

Чи був Ісаєв справжнім опозиціонером?

Багато росіян вважають, що Ісаєва прибрала чинна влада нібито за правду. Зокрема, він запам’ятався своєю участю у пропагандистських передачах, де виступав начебто з протилежною до прокремлівської риторикою. Подеколи навіть лунала з його уст критика у бік російської влади. Але стверджувати, що Ісаєва у Кремлі вважали небезпечним, не можна, адже інакше йому б взагалі не дозволяли з’являтися в ефірі Кремль ТБ, як це зараз відбувається з опозиціонером Олексієм Навальним.

Доливає олії у вогонь і те, що у 2017 році пропагандистський ресурс Life, опублікував матеріал під назвою "Рух Нікіти Ісаєва "Нова Росія" побореться за протестний електорат". Автор статті підкреслював, що організація Ісаєва "збирається виступати в ролі конструктивного опонента чинної влади та боротися за симпатії міського протестного електорату". Вже те, що пропагандисти хвалять опозиціонерів, викликає підозру. Водночас можна зробити висновок, що Кремль заявив про створення "ручного опозиціонера".

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Одна із появ Ісаєва у ефірі Кремль ТБ: дивіться відео