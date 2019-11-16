Умер российский политик Никита Исаев: был ли он "ручным оппозиционером" Кремля

В России при загадочных обстоятельствах умер Никита Исаев, глава движения "Новая Россия". На родине его знали, как оппозиционного политика. Однако в его биографии не все так однозначно.

Исаев умер в поезде по дороге в Москву. Предварительно, вследствие остановки сердца. По информации российских СМИ, когда ему стало плохо, вызвали врачей. И те отправились к одной из ближайших станций, но Исаев умер еще до их приезда. Чем запомнился Никита Исаев при жизни – читайте далее.

Важно! В России загадочно умер известный молодой политик Никита Исаев

Первые громкие шаги Исаева

Родился Никита Исаев 12 ноября 1978 года в Москве. Закончил он школу с серебряной медалью. После этого поступил в Московскую государственную юридическую академию. Закончил будущий политик этот вуз в 2001 году. А уже в 2004-м стал кандидатом юридических наук. Также Исаев имел ранг действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса.

Еще во время учебы, в 1997 году, Исаев создал свое первое учебное заведение – "Финансовый дом": здесь молодежь обучали основам предпринимательства. В 2005 году он превратил его в Молодежную школу бизнеса. Последняя впоследствии стала основой для Института актуальной экономики.

Кроме того, в 2002 году Исаев начал преподавательскую деятельность. Так, с 2002 по 2003 год он преподавал курс "Предпринимательское право" в Московской государственной юракадемии, а с 2006 по 2007 год – спецкурс "Правовые основы бизнеса" в Российском государственном гуманитарном университете.

Исаев был женат дважды, и от двух браков у него остались две дочери.



Кроме бизнеса и политической деятельности, Никита Исаев еще и преподавал

Политическая деятельность Никиты Исаева

Начал Исаев заниматься политикой в 2006 году. Сначала он работал на государственной службе и занимался вопросами Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии, которую за некоторое время оккупирует Кремль.

В 2007 – 2011 годах Исаев был депутатом Госдумы пятого созыва, а в 2011-м попал в нижнюю палату российского парламента уже шестого созыва. Пробыл он в этом статусе до 2016 года.

Интересно, что в 2006 году Исаев вошел в Совет по развитию физической культуры и спорта при президенте России: здесь он занимал должность заместителя руководителя комиссии по развитию детско-юношеского спорта. Кроме того, в 2008 году он занял должность статссекретаря Государственного комитета России по делам молодежи, фактически став заместителем российского профильного министра.

Также в 2006 году он стал членом пропутинской партии "Единая Россия" и впоследствии участником кадрового резерва этой политсилы – "Профессиональная команда страны". Уже в марте 2016-го Исаев возглавил президиум политического совета всероссийской политической партии "Родина".

Заметим, что в 2016-м Федеральный оргкомитет "Единой России" по проведению праймериз перед выборами в Госдуму седьмого созыва снял с регистрации Никиту Исаева, поскольку он одновременно был и главой президиума политического совета "Родины", не будучи членом этой партии, и позволял себе некоторые неэтичные "высказывания". Что касается участия "Родины" на этих выборах, то она набрала лишь 1,51%.

Обратите внимание! Умер известный комик Ильяс Хасанов: биография и последние сообщения юмориста в сети



Политическая деятельность Никиты Исаева довольно богата

В 2017-м Исаев объявил о создании общественно-политического движения федерального уровня "Новая Россия". Целью этой организации было обновление политических и экспертных элит, а также формирование доверия к институтам власти путем переформатирования системы госуправления. До последних дней своей жизни он собственно и был лидером "Новой России". К слову, уже в первый год существования эта организация открыла одно из региональных отделений в оккупированном Крыму (другие два были в Санкт-Петербурге и Нижегородской области).

Кроме политической деятельности Исаев еще отличился в бизнесе. В частности, он был главой совета директоров холдинга Prime Group (сегмент общественного питания; строительный бизнес; государственный заказ; ивентбизнес).

Был ли Исаев настоящим оппозиционером?

Многие россияне считают, что Исаева убрала действующая власть якобы за правду. В частности, он запомнился своим участием в пропагандистских передачах, где выступал якобы с противоположной к прокремлевской риторикой. Иногда даже звучала из его уст критика в сторону российской власти. Но утверждать, что Исаева в Кремле считали опасным, нельзя, ведь иначе ему бы вообще не позволяли появляться в эфире Кремль ТВ, как это сейчас происходит с оппозиционером Алексеем Навальным.

Подливает масла в огонь и то, что в 2017 году пропагандистский ресурс Life, опубликовал материал под названием "Движение Никиты Исаева "Новая Россия" поборется за протестный электорат". Автор статьи подчеркивал, что организация Исаева "собирается выступать в роли конструктивного оппонента действующей власти и бороться за симпатии городского протестного электората". Уже то, что пропагандисты хвалят оппозиционеров, вызывает подозрение. В то же время можно сделать вывод, что Кремль заявил о создании "ручного оппозиционера".

Советуем ознакомиться! Умер Юрий Мешков: что известно о первом президенте Крыма

Одно из появлений Исаева в эфире Кремль ТВ: смотрите видео