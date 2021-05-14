Судья Карабань, который не наказал Настю Константинову за пьяное вождение, подал в отставку
Ранее судья Печерского районного суда Киева Владимир Карабань помог дочери своей коллеги Насте Константиновой избежать ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. А 14 мая стало известно, что судья подал в отставку.
Источник:Prosud
Недавно всеукраинское объединение Prosud направило в Высший совет правосудия жалобу на судью Карабаня.
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Судья Карабань решил уйти в отставку
Карабань в свое время "посодействовал" коллеге во время рассмотрения дела ее дочери. А именно помог избежать ответственности за пьяное вождение скандальной Насте Константиновой.
В новом расписании заседаний Высшего совета правосудия 27 мая стоит рассмотрение вопроса об отставке Владимира Карабаня.
В очередной раз вместо того, чтобы наказать и уволить судью члены ВСП могут отправить его в почетную отставку с немалыми выплатами,
– говорится в сообщении.
Однако Высший совет правосудия может и отложить рассмотрение вопроса об отставке и сначала жалобу на судью.
Пьяная езда Насти: что известно
- По словам журналистки "Следствия. Инфо" Евгении Моторевской, в 2020 году патрульные поймали Настю Константинову в центре Киева с явными признаками алкогольного опьянения и составили протокол.
- Дело попало в тот же суд, где работает мама девушки – Кристина Константинова, а также ее отчим Виктор Кицюк.
- Настя даже не приходила в суд, предоставив только письменные объяснения.
- Она указала, что в машине тогда не ехала, а только грелась в ней, а перевозбуждена была, поскольку поссорилась с парнем.
- Проходить медицинское обследование по требованию патрульных девушка отказалась. Но передала судье справку о том, что в ту ночь под действием вещества не была.
- Владимир Карабань не наказал девушку и закрыл дело.
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Скандал с участием Насти из-за Басты: главное
- Ранее девушка попала в скандал, опубликовав в соцсетях сторис с поддержкой российского певца Басты.
- Настя отметила, что его поездки в оккупированный Крым ничего не значат. Кроме того, она назвала полуостров "прос*аним", а украинцев – быдлом.
- Впоследствии она своеобразным образом извинилась перед украинцами за сказанное.
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