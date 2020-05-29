Вопрос денег: почему Верховный Суд оспаривает карантинные ограничения

Верховный Суд подаст представление в Конституционный Суд в котором просит прояснить – насколько соответствуют нашему Основному закону карантинные ограничения, введенные в Украине.

Журналистка 24 канала вместе с кандидатом юридических наук Василием Мирошниченко проанализировали представление, что уже есть в Интернете, чтобы понять какие именно положения карантинных ограничений суд может признать неконституционными.

Сомнительные ограничения?

По информации журналистов из издания "Левый берег" Верховный Суд хочет обратиться в Конституционный Суд с представлением относительно ограничений, введенных на время карантина.

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В проекте говорится о том, насколько законными были ограничения на:

ведение предпринимательской деятельности;

работу заведений общественного питания;

спортивных клубов;

развлекательных заведений;

перевозки пассажиров;

свободного выезда за границу;

ограничение права на мирные собрания;

права на доступ к медицинской помощи.

Кроме того, в проекте представления говорится о том, было ли законным ограничение размера судейского вознаграждения, зарплаты государственных служащих, представителей правоохранительных органов до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан до окончания карантина.



Судейское вознаграждение уменьшили из-за карантина, но законно ли? / Фото 24 канала

В проекте отмечается, что больше всего от введения ограничений по размеру вознаграждения пострадали судьи. Ведь государственные служащие и правоохранители в 2019 году получали зарплату, превышающую 10 минималок, не менее 900 работников. В то же время, преимущественно из-за введения ограничений они потеряли от 5 до 30% от установленного размера зарплаты. Вознаграждение, превышающее 10 минималок, получали более 5 тысяч представителей Фемиды. При этом от начального вознаграждения судьи потеряли от 50% до 85%.

Оценивая шансы Верховного Суда на получение положительного вердикта, стоит сказать, что если бы судьи из ВСУ не имели гарантии в том, что их обращение поддержат, хотя бы частично, то они бы не обращались в КСУ. Ведь это бы отразилось на их имидже.

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По мнению кандидата юридических наук, адвоката Василия Мирошниченко, у судей из ВСУ есть все шансы получить решение в свою пользу.

Это же их коллеги, поэтому они заранее интересуются шансами на принятие решения в свою пользу. Вероятнее всего, они по неформальным каналам привели контакты и получили ответ, мол, так отменим решение. Тогда уже решили запустить это представление, – объясняет адвокат.

Относительная неконституционность

Правда, считает Мирошниченко, еще есть вариант, что они пойдут другим путем. То есть частично удовлетворить представление коллег: вынесут различные решения по различным пунктам представления. Таким образом судьи и коллег не обидят, и власти подыграют. Можно оценить вероятность отмены решения о карантине по пунктам.

Так, относительно ограничения права на предпринимательскую деятельность, то в законодательстве предусмотрены карантинные меры, которые могут вводить на определенных объектах, территориях и тому подобное. То есть этот пункт могут признать как отвечающий Конституции.

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Посещение спортивных клубов, работа транспорта, развлекательные мероприятия – вероятнее всего, эти пункты тоже признают правомерными.

Ограничение права на мирные собрания. По мнению Василия Мирошниченко, этот пункт Конституционный Суд, вероятнее всего, признает неконституционным. Ведь эти права могут ограничить лишь введя режим чрезвычайного положения и только на 30 дней или 60. В Украине же введен режим чрезвычайной ситуации.

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Относительно вознаграждения судьям. Формально размер зарплаты и карантин никак не связаны. Каким образом влияет карантин на размер зарплаты? Эпидемия же этого не требует. Такое урезание зарплат возможно из-за секвестра бюджета. В таком случае это логично, а если просто в карантинном постановлении определили уменьшить зарплату – сомнительный шаг. То есть уменьшать зарплаты можно было бы, но используя другой механизм, а не через постановление из-за карантина. По этому пункту вероятность принятия его неконституционным достаточно высока.

Если КСУ признает неконституционным постановление, даже некоторые его пункты, то оно неконституционно не с момента принятия решения КСУ, а с момента принятия постановления,

– говорит Василий Мирошниченко.

Однако, это лишь предположение – какой путь выберет Конституционный Суд станет известно уже 29 мая. Ведь именно в этот день состоится пленум КСУ.