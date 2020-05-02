Какие налоги предлагают уменьшить на время карантина: новый законопроект

Треть владельцев бизнеса заявляет о падении доходов на 90-100% с начала карантина. Эти же предприниматели уже уволили до 50% штата сотрудников. Большинство работодателей были вынуждены внести изменения в свой порядок работы: предоставили работникам отпуска, ввели удаленную работу, установили режим простоя. Депутаты хотят поддержать бизнес, уменьшив налоги.

Кому и какие именно налоги депутаты предлагают уменьшить и насколько актуально это сейчас – журналистка 24 канала разбиралась вместе с президентом Ассоциации налогоплательщиков Украины Григолом Катамадзе.

Как хотят поддержать работников

На рассмотрение парламента предложен законопроект 3331, которым хотят внести изменения в Налоговый кодекс относительно освобождения от налогообложения части заработной платы наемных работников в сумме фактического прожиточного минимума на период чрезвычайной ситуации и карантина.

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По мнению авторов проекта, в случае его принятия, удастся поддержать наемных работников, обязанных продолжать работать в условиях опасных для их здоровья во время карантина. Введение принципа налогообложения трудового дохода, а не дохода, будет способствовать легализации занятости и выведению из тени доходов украинцев.



Депутаты думают над уменьшением налогов для украинцев / Фото 24 канала

В период неотвратимого финансового кризиса именно уменьшение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, хотя бы временное или частичное, даст возможность работодателям удержать рабочие места и обеспечить выплату заработных плат,

– убеждает Григол Катамадзе.

Хотя, необходимость уменьшить налоги назрела в Украине давно.

Анализируя, предложенный депутатами законопроект, эксперт обращает внимание на несколько фактов. Во-первых, в самом документе не указано, что условием получения льготы является выполнение работы во вредных и опасных для здоровья условиях. Григол Катамадзе надеется, поскольку условием освобождения от налогообложения части зарплаты в период действия карантина является ее начисление, то в случае его принятия, льготу получат и те, кто не работает во вредных для здоровья условиях, а выполняет работу дистанционно.

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Во-вторых, авторы документа объясняют, что такие изменения позволят наемным работникам в условиях опасных для их здоровья и ограничений введенных властями "сэкономить" средства, необходимые для воспроизведения трудового потенциала. Так, временное освобождение части зарплаты работников от НДФЛ предполагается в сумме фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах декабря предыдущего года.

Однако, у Григола Катамадзе возникает вопрос – почему в ценах декабря 2019 года? Ведь фактический размер прожиточного минимума в ценах марта 2020 года является большим. Поэтому здесь "сэкономит" средства власть, а не наемные лица.



Катамадзе уверен в необходимости уменьшения налогообложения / Фото 24 канал Ростислав Лабенский

Фактический размер прожиточного минимума в ценах декабря 2019 года в расчете на месяц на одного человека, как сообщает Министерство социальной политики, согласно закону "О прожиточном минимуме", для трудоспособных лиц составлял 3 875 гривен (с учетом суммы обязательных платежей – 4 814 гривен). В Украине, же отсутствует реальный необлагаемый минимум, который является "себестоимостью" содержания одного человека для жизни или выживания.

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Поэтому, возникает вопрос – является ли достаточным временная сумма экономии в размере 697,5 гривен в месяц для компенсации затрат для нейтрализации воздействия вредных факторов на здоровье и реабилитацию?

Таки требуется уменьшение налогов

Григол Катамадзе напоминает, что это не первая инициатива народных избранников по временным изменениям правил налогообложения зарплат на время карантина. Несколько ранее, в Раде был зарегистрирован законопроект № 3302, который также временно предусматривает освобождение от налогообложения НДФЛ доходов физических лиц в виде заработной платы, начисленной или выплаченной налогоплательщику в соответствии с условиями трудового договора. Правда, в нем говорится о сумме 4 тысячи гривен при условии, что заработная плата не превышает 7 тысяч гривен (принцип "4-7").

Поддерживаю инициативы по частичному освобождению от налогообложения НДФЛ доходов в виде заработной платы на время карантина. Однако стоит пересмотреть освобождения в сторону увеличения до уровня минимальной зарплаты и в первую очередь направить усилия на предотвращение резкого ухудшения благосостояния малообеспеченного населения и тех, кто больше всего пострадал из-за кризиса,

– отмечает Григол Катамадзе.

Поскольку уровень безработицы и задолженность по выплате зарплаты на фоне глобальной пандемии COVID-19 стремительно растут, а большинство работников (по данным Госкомстата примерно 63,2%) получают зарплату, не превышающую 10 тысяч гривен в месяц, необходимо было бы принять определенные решения. Прежде всего, освободить от налогообложения НДФЛ доходы в виде зарплаты, начисленные или выплаченные работнику в сумме минимальной зарплаты, если месячный ее размер не превышает двух минимальных.

По убеждению Григола Катамадзе такая поддержка касалась бы большинства украинцев, поскольку более 60% работников начислена зарплата до 10 тысяч гривен. Государственную помощь должны получать только те, кто в ней действительно нуждается.

Это предложение уменьшает стоимость легализации заработных плат и позволяет обеспечить принцип социальной справедливости – меньше нагрузки при меньших заработных платах,

– убеждает Катамадзе.

В то же время, от государственной власти работодатели и работники ожидают, прежде всего, финансовой поддержки. Поэтому бесспорным и давно назревшим решением является снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда в целом.

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Эксперт настаивает на необходимости уменьшения НДФЛ и ЕСВ для всех налогоплательщиков. Это даст возможность не экономить на фонде оплаты труда, а дать возможность работодателям удержать рабочие места в период существующего кризиса и обеспечить выплату зарплат.

"Именно сейчас, в периоды нашей жизни с COVID-19 от государственной власти украинское общество ожидает поддержки, которая обязательно должна быть ощутима для большинства работников, их семей", – резюмирует Григол Катамадзе.

Таким образом налоги нужно уменьшать, но делать это стоит решительно, а не постепенно – иначе от таких изменений не стоит ожидать положительный результат.