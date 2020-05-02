Які податки пропонують зменшити на час карантину: новий законопроєкт

Третина власників бізнесу заявляє про падіння доходів на 90-100% з початку карантину. Ці ж підприємці вже звільнили до 50% штату співробітників. Більшість роботодавців були змушені внести зміни у свій порядок роботи: надали працівникам відпустки, запровадили віддалену роботу, встановили режим простою. Депутати хочуть підтримати бізнес зменшивши податки.

Кому і які саме податки депутати пропонують зменшити та наскільки актуальною це наразі, – журналістка 24 каналу розбиралась разом з президентом Асоціації платників податків України Гріголом Катамадзе.

Як хочуть підтримати працівників

На розгляд парламенту запропоновано законопроєкт 3331, яким хочуть внести зміни до Податкового кодексу щодо звільнення від оподаткування частини заробітної плати найманих працівників в сумі фактичного прожиткового мінімуму на період надзвичайної ситуації та карантину.

Варто почитати Рада продовжила податкові пільги на час карантину: що відомо

На переконання авторів проєкту, у випадку його ухвалення, вдасться підтримати найманих працівників, які зобов’язані продовжувати працювати в умовах небезпечних для їх здоров’я тобто під час карантину. Запровадження принципу оподаткування трудового прибутку, а не доходу, сприятиме легалізації зайнятості та виведенню з тіні доходів українців.



Депутати думають над зменшенням податків для українців / Фото 24 каналу

В період невідворотної фінансової кризи саме зменшення податкового навантаження на Фонд оплати праці, хоча б тимчасове або часткове, дасть можливість роботодавцям утримати робочі місця та забезпечити виплату заробітних плат,

– переконує Грігол Катамадзе.

Хоч, необхідність зменшити податки назріла в Україні давно.

Аналізуючи, запропонований депутатами законопроєкт, експерт звертає увагу на кілька фактів. По-перше, в самому документі не зазначено, що умовою отримання пільги є виконання роботи у шкідливих та небезпечних для здоров’я умовах. Грігол Катамадзе сподівається, оскільки умовою звільнення від оподаткування частини зарплати в період дії карантину є її нарахування, то у разі його прийняття, пільгу отримають і ті, хто не працює в шкідливих для здоров’я умовах, а виконує роботу дистанційно.

До теми Суттєвої підтримки бізнесу новий антикризовий закон не надає, – президент АППУ

По-друге, автори документу пояснюють, що такі зміни дозволять найманим працівникам, в умовах небезпечних для їх здоров’я та обмежень введених владою, "зекономити" кошти необхідні на відтворення трудового потенціалу. Так, тимчасове звільнення частини зарплати працівників від ПДФО передбачається в сумі фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб в цінах грудня попереднього року.

Проте, у Грігола Катамадзе виникає питання – чому у цінах грудня 2019 року? Адже фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах березня 2020 року є більшим. Тож тут "зекономить" кошти влада, а не наймані особи.



Катамадзе впевнений в необхідності зменшення оподаткування/ Фото 24 канал Ростислав Лабенський

Фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах грудня 2019 року у розрахунку на місяць на одну людину, як повідомляє Міністерство соціальної політики, відповідно до закону "Про прожитковий мінімум", для працездатних осіб становив 3 875 гривень (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 4 814 гривень). В Україні ,ж відсутній реальний неоподаткований мінімум, що є "собівартістю" утримання однієї людини для життя або виживання.

Рекомендуємо Антикризовий закон: суд по відео, перевірки бізнесу і соцдопомога

Тож, постає питання – чи є достатньою тимчасова сума економії в розмірі 697,5 гривень на місяць для компенсації витрат для нейтралізації впливу шкідливих факторів на здоров’я та реабілітацію?

Таке потрібне зменшення податків

Грігол Катамадзе нагадує, що це не перша ініціатива народних обранців щодо тимчасової зміни правил оподаткування зарплат на час карантину. Дещо раніше, у Раді був зареєстрований законопроєкт № 3302, який також тимчасово, передбачає звільнення від оподаткування ПДФО доходів фізичних осіб у вигляді заробітної плати, нарахованих чи виплачених платнику податків, відповідно до умов трудового договору. Щоправда, в ньому йдеться про суму 4 000 гривень за умови, що місячна заробітна плата не перевищує 7 000 гривень (принцип "4-7").

Підтримую ініціативи щодо часткового звільнення від оподаткування ПДФО доходів у вигляді зарплати під час карантину. Однак варто переглянути звільнення в сторону збільшення до рівня мінімальної зарплати та першочергово спрямувати зусилля на запобігання різкому погіршенню добробуту малозабезпеченого населення та тих, хто найбільше постраждав через кризу,

– наголошує Грігол Катамадзе.

Оскільки, рівень безробіття та заборгованість з виплати зарплати на тлі глобальної пандемії COVID-19 стрімко зростають, а більшість працівників (за даними Держстату приблизно 63,2%) отримують зарплату, яка не перевищує 10 000 гривень на місяць, необхідно було б прийняти певні рішення. Передовсім, звільнити від оподаткування ПДФО доходи у вигляді зарплати, нараховані чи виплачені працівнику, у сумі мінімальної зарплати, якщо місячний її розмір не перевищує двох мінімальних.

На переконання Грігола Катамадзе така підтримка стосувалась би більшості українців, оскільки понад 60% працівникам нараховано зарплату до 10 000 гривень. Державну допомогу повинні отримувати тільки ті, хто її справді потребує.

Ця пропозиція зменшує вартість легалізації заробітних плат та дозволяє забезпечити принцип соціальної справедливості – менше навантаження при менших заробітних платах,

– переконує Катамадзе.

Водночас, від державної влади роботодавці та працівники очікують, передовсім, фінансової підтримки. Тому, безперечним та давно назрілим рішенням є зниження податкового навантаження на Фонд оплати праці в цілому.

Цікаво Вихід з карантину в Україні: успіхи і недоліки протидії коронавірусу

Експерт наполягає на необхідності зменшення ПДФО та ЄСВ для всіх платників податків. Це дасть можливість не зекономити на фонді оплати праці, а дати можливість роботодавцям утримати робочі місця в період існуючої кризи та забезпечити виплату зарплат.

"Саме зараз, у періоди нашого життя із COVID-19, від державної влади українське суспільство очікує підтримки, яка обов’язково повинна бути відчутна для більшості працівників, їх сімей та родин", – резюмує Грігол Катамадзе.

Таким чином податки потрібно зменшувати, але робити це варто рішуче, а не поступово – інакше від таких змін не варто очікувати на позитивний результат.