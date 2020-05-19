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ВЕРХОВНАЯ РАДА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЕРХОВНАЯ РАДА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Карантин начала ослаблять и Мальта

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Мальта начала смягчать карантин
Мальта начала смягчать карантин / Malta Today

С 22 мая к следующему этапу ослабления карантина перейдет Мальта. Таким образом, в стране снова заработают рестораны, парикмахерские и салоны красоты.

Заявление, что страна начинает возвращаться к нормальной жизни, сделал в премьер-министр Мальты Роберт Абела. Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.

Советуем ознакомиться Какие страны Европы ослабили карантин несмотря на пандемию COVID-19: перечень

Что разрешат на Мальте с 22 мая

  • Занятие не контактными видами спорта, однако в группах только до шести человек.
  • Работу ресторанов. Но они должны обеспечивать посадку максимум шести человек за каждым столиком, а также разместить столы на определенной минимальном расстоянии.
  • Поставщики услуг, такие как парикмахерские и салоны красоты, должны запустить систему бронирования, чтобы уменьшить количество людей в ограниченном пространстве.
  • Рынки на открытом воздухе тоже могут открыться, но с соблюдением принципов социальной дистанции.

В то же время кинотеатры, спортивные залы, тату-салоны, бары, школы и детские сады будут оставаться пока что закрытыми.

Почему в Мальте решили ослабить карантин

По словам премьера, такое решение правительство страны приняло на основе:

  • малого количества активных случаев инфицирования,
     
  • увеличенной способности больниц противостоять пандемии,
     
  • того, что абсолютное большинство пациентов имели легкие симптомы или не было их вообще,
     
  • многие выздоровели дома.

Обратите внимание! По состоянию на 18 мая количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 на Мальте достигло 558. В то же время, 456 человек выздоровели и 6 умерли от болезни.

К слову, накануне ко второму этапу ослабления карантина перешла Италия. Здесь снова начали работать рестораны, парикмахерские, музеи, спортивные центры. Также возобновили допуск в храмы.

 

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Коронавирус COVID-19 Евросоюз Европа Новости политики
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