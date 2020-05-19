Карантин начала ослаблять и Мальта
С 22 мая к следующему этапу ослабления карантина перейдет Мальта. Таким образом, в стране снова заработают рестораны, парикмахерские и салоны красоты.
Заявление, что страна начинает возвращаться к нормальной жизни, сделал в премьер-министр Мальты Роберт Абела. Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.
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Что разрешат на Мальте с 22 мая
- Занятие не контактными видами спорта, однако в группах только до шести человек.
- Работу ресторанов. Но они должны обеспечивать посадку максимум шести человек за каждым столиком, а также разместить столы на определенной минимальном расстоянии.
- Поставщики услуг, такие как парикмахерские и салоны красоты, должны запустить систему бронирования, чтобы уменьшить количество людей в ограниченном пространстве.
- Рынки на открытом воздухе тоже могут открыться, но с соблюдением принципов социальной дистанции.
В то же время кинотеатры, спортивные залы, тату-салоны, бары, школы и детские сады будут оставаться пока что закрытыми.
Почему в Мальте решили ослабить карантин
По словам премьера, такое решение правительство страны приняло на основе:
- малого количества активных случаев инфицирования,
- увеличенной способности больниц противостоять пандемии,
- того, что абсолютное большинство пациентов имели легкие симптомы или не было их вообще,
- многие выздоровели дома.
Обратите внимание! По состоянию на 18 мая количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 на Мальте достигло 558. В то же время, 456 человек выздоровели и 6 умерли от болезни.
К слову, накануне ко второму этапу ослабления карантина перешла Италия. Здесь снова начали работать рестораны, парикмахерские, музеи, спортивные центры. Также возобновили допуск в храмы.
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