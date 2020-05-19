Карантин начала ослаблять и Мальта

С 22 мая к следующему этапу ослабления карантина перейдет Мальта. Таким образом, в стране снова заработают рестораны, парикмахерские и салоны красоты.

Заявление, что страна начинает возвращаться к нормальной жизни, сделал в премьер-министр Мальты Роберт Абела. Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.

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Что разрешат на Мальте с 22 мая

Занятие не контактными видами спорта, однако в группах только до шести человек.

Работу ресторанов. Но они должны обеспечивать посадку максимум шести человек за каждым столиком, а также разместить столы на определенной минимальном расстоянии.

Поставщики услуг, такие как парикмахерские и салоны красоты, должны запустить систему бронирования, чтобы уменьшить количество людей в ограниченном пространстве.

Рынки на открытом воздухе тоже могут открыться, но с соблюдением принципов социальной дистанции.

В то же время кинотеатры, спортивные залы, тату-салоны, бары, школы и детские сады будут оставаться пока что закрытыми.

Почему в Мальте решили ослабить карантин

По словам премьера, такое решение правительство страны приняло на основе:

малого количества активных случаев инфицирования,



увеличенной способности больниц противостоять пандемии,



того, что абсолютное большинство пациентов имели легкие симптомы или не было их вообще,



многие выздоровели дома.

Обратите внимание! По состоянию на 18 мая количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 на Мальте достигло 558. В то же время, 456 человек выздоровели и 6 умерли от болезни.

К слову, накануне ко второму этапу ослабления карантина перешла Италия. Здесь снова начали работать рестораны, парикмахерские, музеи, спортивные центры. Также возобновили допуск в храмы.