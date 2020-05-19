Карантин почала послаблювати й Мальта

З 22 травня до наступного етапу послаблення карантину перейде Мальта. Таким чином, у країні знову запрацюють ресторани, перукарні та салони краси.

Заяву, що країна починає вертатися до нормального життя, зробив в прем’єр-міністр Мальти Роберт Абела. Про це повідомляє інформаційна агенція Xinhua.

Радимо ознайомитися Які країни Європи послабили карантин попри пандемію COVID-19: перелік

Що дозволять у Мальті з 22 травня

Заняття не контактними видами спорту, однак у групах лише до шести людей.

Роботу ресторанів. Але вони повинні забезпечувати посадку максимум шести людей за кожним столиком, а також розмістити столи на певній мінімальній відстані.

Постачальники послуг, такі як перукарні й салони краси, повинні запустити систему бронювання, аби зменшити кількість людей в обмеженому просторі.

Ринки на відкритому повітрі теж можуть відкритися, але з дотриманням принципів соціальної дистанції.

Водночас кінотеатри, спортивні зали, салони татуювань, бари, школи та дитячі садочки залишатимуться поки зачиненими.

Чому у Мальті вирішили послабити карантин

За словами прем’єра, таке рішення уряд країни ухвалив на основі:

малої кількості активних випадків інфікування,

збільшеної спроможності лікарень протистояти пандемії,

того, що абсолютна більшість пацієнтів мала легкі симптоми або не мала їх взагалі,

багато людей видужали вдома.

Зверніть увагу! Станом на 18 травня кількість підтверджених випадків інфікування COVID-19 у Мальті досягла 558. Водночас, 456 людей видужали та 6 померли від недуги.

До слова, напередодні до другого етапу послаблення карантину перейшла Італія. Тут знову почали працювати ресторани, перукарні, музеї, спортивні центри. Також відновили допуск до храмів.