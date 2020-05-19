Карантин почала послаблювати й Мальта
З 22 травня до наступного етапу послаблення карантину перейде Мальта. Таким чином, у країні знову запрацюють ресторани, перукарні та салони краси.
Заяву, що країна починає вертатися до нормального життя, зробив в прем’єр-міністр Мальти Роберт Абела. Про це повідомляє інформаційна агенція Xinhua.
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Що дозволять у Мальті з 22 травня
- Заняття не контактними видами спорту, однак у групах лише до шести людей.
- Роботу ресторанів. Але вони повинні забезпечувати посадку максимум шести людей за кожним столиком, а також розмістити столи на певній мінімальній відстані.
- Постачальники послуг, такі як перукарні й салони краси, повинні запустити систему бронювання, аби зменшити кількість людей в обмеженому просторі.
- Ринки на відкритому повітрі теж можуть відкритися, але з дотриманням принципів соціальної дистанції.
Водночас кінотеатри, спортивні зали, салони татуювань, бари, школи та дитячі садочки залишатимуться поки зачиненими.
Чому у Мальті вирішили послабити карантин
За словами прем’єра, таке рішення уряд країни ухвалив на основі:
- малої кількості активних випадків інфікування,
- збільшеної спроможності лікарень протистояти пандемії,
- того, що абсолютна більшість пацієнтів мала легкі симптоми або не мала їх взагалі,
- багато людей видужали вдома.
Зверніть увагу! Станом на 18 травня кількість підтверджених випадків інфікування COVID-19 у Мальті досягла 558. Водночас, 456 людей видужали та 6 померли від недуги.
До слова, напередодні до другого етапу послаблення карантину перейшла Італія. Тут знову почали працювати ресторани, перукарні, музеї, спортивні центри. Також відновили допуск до храмів.