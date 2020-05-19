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ВЕРХОВНА РАДА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ВЕРХОВНА РАДА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Карантин почала послаблювати й Мальта

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Мальта почала пом’якшувати карантин
Мальта почала пом’якшувати карантин / Malta Today

З 22 травня до наступного етапу послаблення карантину перейде Мальта. Таким чином, у країні знову запрацюють ресторани, перукарні та салони краси.

Заяву, що країна починає вертатися до нормального життя, зробив в прем’єр-міністр Мальти Роберт Абела. Про це повідомляє інформаційна агенція Xinhua.

Радимо ознайомитися Які країни Європи послабили карантин попри пандемію COVID-19: перелік

Що дозволять у Мальті з 22 травня

  • Заняття не контактними видами спорту, однак у групах лише до шести людей.
  • Роботу ресторанів. Але вони повинні забезпечувати посадку максимум шести людей за кожним столиком, а також розмістити столи на певній мінімальній відстані.
  • Постачальники послуг, такі як перукарні й салони краси, повинні запустити систему бронювання, аби зменшити кількість людей в обмеженому просторі.
  • Ринки на відкритому повітрі теж можуть відкритися, але з дотриманням принципів соціальної дистанції.

Водночас кінотеатри, спортивні зали, салони татуювань, бари, школи та дитячі садочки залишатимуться поки зачиненими.

Чому у Мальті вирішили послабити карантин

За словами прем’єра, таке рішення уряд країни ухвалив на основі:

  • малої кількості активних випадків інфікування,
  • збільшеної спроможності лікарень протистояти пандемії,
  • того, що абсолютна більшість пацієнтів мала легкі симптоми або не мала їх взагалі,
  • багато людей видужали вдома.

Зверніть увагу! Станом на 18 травня кількість підтверджених випадків інфікування COVID-19 у Мальті досягла 558. Водночас, 456 людей видужали та 6 померли від недуги. 

До слова, напередодні до другого етапу послаблення карантину перейшла Італія. Тут знову почали працювати ресторани, перукарні, музеї, спортивні центри. Також відновили допуск до храмів.

 

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Коронавірус COVID-19 Євросоюз Європа Новини політики
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