Из-за коронавирусного табу объемы международного туризма в этом году могут упасть на 60%. А по мрачному сценарию — и на все 80%. Такие пессимистические прогнозы делает Всемирная туристическая организация. Путешественники сидят закрытыми в своих странах. Однако некоторые видят в новых реалиях и позитив — к примеру, толчок к развитию туризма.

Более о недостатках и преимуществах путешествий по Украине – читайте в материале 24 канала.

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Преимущества и недостатки туризма по Украине

Путешественница Кристина Жук за 7 лет открыла для себя 59 стран. Этим летом планировала посетить, в частности, Кипр. Жилье забронировала еще до начала карантина. По ее словам, онлайн-сервис Airbnb отнесся с пониманием к туристам и вернул средства в полном объеме.

Поэтому путешественница сконцентрировалась на внутреннем туризме: в Украине любит Дземброню, Бакоту, Буцкий и Актовский каньоны.



Кристина Жук решила сконцентрироваться на путешествиях по Украине / Скриншот

► Плюсы

Одно из преимуществ – такие поездки не опустошают карман.

"У нас реально очень дешевые продукты питания и жилье, и услуги. Например, рафтинг в Европе – поскольку это и страховка, и работа инструкторов – очень дорогой. А у нас 500 гривен – 2 часа сплава", – пояснила Кристина Жук.

► Минусы

Впрочем, недостатки тоже есть. В частности, часто можно встретить низкий уровень сервиса.

"Нужно со всеми торговаться, нужно выбивать себе постель или полотенца. Например, мы снимали коттедж, где двери в ванной и туалете не закрываются. Потому что они другого размера", – рассказала туристка.

Мощный удар для турагентств

Мощный удар коронавирус нанес турагентствам. Из-за карантина директор туристического бюро Анна Николаева работает из дома и сама на себя. Вспоминает кризис в своем бизнесе во время Революции Достоинства. Впрочем сейчас, по ее словам, трудности значительно сильнее.

Если кто-то снимает офис и туристическое агентство еще имеет наемных работников – это огромные убытки. В моем случае не так было болезненно. Но, скажем, мы за весну только платили налоги и переносили туристов на позжие сроки,

– отметила директор турбюро Анна Николаева.

В основном туристы просят перебронировать туры в теплые края на осень или даже зиму. И лишь 2-3% клиентов хотят вернуть деньги.

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