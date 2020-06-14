Через коронавірусні табу обсяги міжнародного туризму цьогоріч можуть впасти на 60 %. А за найпохмурішим сценарієм — і на всі 80%. Такі песимістичні прогнози робить Всесвітня туристична організація. Мандрівники сидять зачиненими у своїх країнах. Однак деякі бачать у нових реаліях і позитив – до прикладу, поштовх до розвитку внутрішнього туризму.

Більше про недоліки та переваги подорожей Україною – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Переваги і недоліки туризму Україні

Мандрівниця Христина Жук за 7 років відкрила для себе 59 країн. Цього літа планувала відвідати, зокрема, Кіпр. Житло забронювала ще до початку карантину. За її словами, онлайн-сервіс Airbnb поставився з розумінням до туристів і повернув кошти у повному обсязі.

Тому мандрівниця сконцентрувалася на внутрішньому туризмі: в Україні любить Дземброню, Бакоту, Буцький та Актівський каньйони.



Христина Жук вирішила сконцентруватися на мандрівках Україною / Скриншот

► Плюси

Одна із переваг – такі поїздки не спустошують кишеню.

"В нас реально дуже дешево: продукти харчування, і житло, і послуги. Наприклад, рафтинг в Європі – оскільки це і страховка, і робота інструкторів – дуже дорогий. А в нас 500 гривень – 2 години сплаву", – пояснила Христина Жук.

► Мінуси

Утім, недоліки теж є. Зокрема, часто можна натрапити на низький рівень сервісу.



"Потрібно зі всіма торгуватися, оптрібно вибивати собі постіль чи рушники. Наприклад, ми знімали котедж, де двері в ванній і туалеті не закриваються. Тому що вони іншого розміру", – переповіла туристка.

Потужний удар для турагенцій

Потужного удару коронавірус завдав турагенціям. Через карантин директорка туристичного бюро Анна Ніколаєва працює з дому і сама на себе. Згадує кризу у своєму бізнесі під час Революції Гідності. Утім зараз, за її словами, скрута значно сильніша.

Якщо хтось винаймає офіс і туристична агенція ще має найманих працівників – то це величезні збитки. В моєму випадку не так було болісно. Але, скажімо, ми за весну тільки платили податки і переносили туристів на пізніше терміни,

– наголосила директорка турбюро Анна Ніколаєва.

Здебільшого туристи просять перебронювати тури в теплі краї на осінь чи навіть зиму. І лише 2-3% клієнтів хочуть повернути кошти.

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