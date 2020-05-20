Правительство снова ослабило карантин: что заработает и разрешат с 22 мая

22 мая в Украине стартует второй этап ослабления карантина. Итак, снова начнут работать транспорт и гостиницы. Также возобновятся спортивные соревнования и церковные службы. Но одновременно будут действовать определенные ограничительные меры. Заметим, что карантин в Украине ввели в рамках борьбы с коронавирусом.

Новые ослабления карантина в Украине: что известно

Решение об ослаблении карантина правительство приняло на заседании 20 мая. Об этом сообщает 24 канал.

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Что возобновит работу в Украине с 22 мая

Городской и пригородный транспорт.



Отели (кроме хостелов). В то же время, там не позволяют открывать рестораны и бассейны, если заведения предоставляют такие услуги.

Также можно будет снова проводить

спортивные соревнования (с ограничением до 100 человек и без зрителей),



церковные службы (не больше чем 1 человек на 10 квадратных метров).

Кроме того, согласно решению правительства, с 25 мая снова заработают

детские сады



метрополитен.

Но это произойдет, если позволит эпидемическая ситуация. Окончательное решение будет принимать власть на местах.

Что правительство пока не будет восстанавливать

На заседании Шмыгаль заявил, что правительство пока не будет открывать межобластные перевозки. Вероятнее всего, это произойдет в начале июня, если будет благоприятная эпидемическая ситуация. Сейчас же она является неблагоприятной.

О возобновлении работы аэропортов и возобновлении полетов, то к этому вопросу правительство вернется после 15 июня. Именно с этой даты авиаперевозчики начнут осуществлять полеты.

Сейчас же аэропорты стран-партнеров Украины закрыты, и украинская власть ведет диалог с перевозчиками. Зато нерегулярные авиаперевозки работают. В то же время правительство планирует усилить международные перевозки автобусными маршрутами.

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Предварительный этап ослабления карантина

Начало процесса выхода из карантина назвали Днем "К", он в Украине наступил 11 мая. В основном в рамках первого этапа сняли значительную часть ограничений для представителей малого и среднего бизнеса.

Что разрешили и открыли в Украине с 11 мая

парки и скверы;

салоны красоты и парикмахерские;

летние площадки кафе и ресторанов;

работу нотариусов и юристов;

учреждения бытового обслуживания граждан;

музеи и библиотеки;

тренировки для профессиональных команд на закрытых базах;

стоматологические кабинеты;

сервисы обслуживания бытовой техники;

восстановление деятельности субъектов хозяйствования, что не предусматривает прием посетителей.

Правда, все вышесказанное заработало в соответствии с требованиями Минздрава – прежде всего говорится о масочном режиме, соблюдении социальной дистанции и частом проведении дезинфекции помещений.

Обратите внимание! В Украине действует адаптивный карантин. В тех регионах, где эпидемическая ситуация хуже, чем в целом в Украине, могут усиливать ограничительные меры.



Что заработало в Украине с 11 мая / Инфографика 24 канала

Коротко о выходе Украины из карантина

В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, потом его продлили до 22 мая. По прогнозам Минздрава, ограничения продлятся как минимум до 22 июня.

В общем правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина не говорится. Кроме того, все должно происходить постепенно.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина не говорится. Кроме того, все должно происходить постепенно. С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки.

По состоянию на 19 мая в Украине подтвердили 19 230 случаев COVID-19. 5 955 человек выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 564 инфицированных умерли.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала