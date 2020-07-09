31 июля в Украине должен закончиться карантин. Однако некоторые карантинные ограничения для украинцев будут обязательными до тех пор, пока не появятся лекарственные средства или иммунобиологический препарат против COVID-19.

Об этом в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, и подчеркнул, что стране нужно готовиться жить в таких условиях, в которых она живет сегодня. Однако остается вопрос, продолжать ли адаптивный карантин.

К слову Когда закончится карантин в Украине и какие ограничения действуют сейчас

"На определенных отдельных административных территориях может быть жесткий карантин, на других могут быть смягчения. Я не говорю о полной отмене. Это определенное ограничение количества людей, которые могут одновременно заходить в помещение, маска на лице в общественных зданиях, обработка рук антисептиками на входе. Это те вещи, с которыми нам придется жить немного дольше, до появления лекарственных средств или иммунобиологического препарата", – отметил главный санитарный врач.

Ляшко объяснил, что они моделируют, как будет развиваться ситуация и к какому сценарию надо готовиться. Для этого сравнивают несколько прогнозов различных экспертов Всемирного банка, Национальной академии наук и Киевской школы экономики.

"Три совершенно разных сценария, которые мы рассматриваем. Параллельно там еще проводят эксперты разное моделирование. Но за базу мы берем эти 3 сценария, сравниваем их между собой и ретроспективно – как они показали себя, и проспективно – смотреть, что нас ожидает", – добавил он.

Смотрите видео интервью с Виктором Ляшко в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале:

Карантин в Украине: что известно