Карантин в Україні: до чого готуватись восени
31 липня в Україні має закінчитись карантин. Однак деякі карантинні обмеженнями для українців будуть обов'язковими доти, поки не з'являться лікарські засоби або імунобіологічний препарат проти COVID-19.
Про це в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко та наголосив, що країні треба готуватися жити в таких умовах, в яких вона живе сьогодні. Однак залишається питання, чи продовжувати адаптивний карантин.
До слова Коли закінчиться карантин в Україні і які обмеження діють зараз
"На певних окремих адміністративних територіях може бути жорсткіший карантин, на інших можуть бути пом'якшення. Я не кажу про повне скасування. Це певне обмеження кількості людей, які можуть одночасно заходити в приміщення, маска на обличчі в громадських будівлях, обробка рук антисептиками на вході. Це ті речі, з якими нам доведеться жити трохи довше, до появи лікарських засобів або імунобіологічного препарату", – зазначив головний санітарний лікар.
Ляшко пояснив, що вони моделюють, як буде розвиватися ситуація і до якого сценарію треба готуватись. Для цього порівнюють декілька прогнозів різних експертів – Світового банку, Національної академії наук та Київської школи економіки.
"Три зовсім різні сценарії, які ми розглядаємо. Паралельно там ще проводять експерти різне моделювання. Але за базу ми беремо ці 3 сценарії, порівнюємо їх між собою і ретроспективно – як вони показали себе, і проспективно – дивитись, що нас очікує", – додав він.
Дивіться відео інтерв'ю з Віктором Ляшком у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі:
Карантин в Україні: що відомо
- Карантин в України запровадили 12 березня. Після цього його вже 4 рази переносили: спершу він мав протривати до 3 квітня, згодом його продовжили до 24 квітня, потім – до 11 травня, пізніше – до 22 травня, і найсвіжіше перенесення – до 22 червня.
- Однак з 11 травня в країні почали послаблювати карантин, його назвали Днем "К". Загалом уряд передбачив 5 таких етапів.
- У травні вже запрацювали громадський транспорт, готелі та ресторани. А у червні відновили роботу залізниця та внутрішні перельоти тощо.