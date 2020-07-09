31 липня в Україні має закінчитись карантин. Однак деякі карантинні обмеженнями для українців будуть обов'язковими доти, поки не з'являться лікарські засоби або імунобіологічний препарат проти COVID-19.

Про це в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко та наголосив, що країні треба готуватися жити в таких умовах, в яких вона живе сьогодні. Однак залишається питання, чи продовжувати адаптивний карантин.

До слова Коли закінчиться карантин в Україні і які обмеження діють зараз

"На певних окремих адміністративних територіях може бути жорсткіший карантин, на інших можуть бути пом'якшення. Я не кажу про повне скасування. Це певне обмеження кількості людей, які можуть одночасно заходити в приміщення, маска на обличчі в громадських будівлях, обробка рук антисептиками на вході. Це ті речі, з якими нам доведеться жити трохи довше, до появи лікарських засобів або імунобіологічного препарату", – зазначив головний санітарний лікар.

Ляшко пояснив, що вони моделюють, як буде розвиватися ситуація і до якого сценарію треба готуватись. Для цього порівнюють декілька прогнозів різних експертів – Світового банку, Національної академії наук та Київської школи економіки.

"Три зовсім різні сценарії, які ми розглядаємо. Паралельно там ще проводять експерти різне моделювання. Але за базу ми беремо ці 3 сценарії, порівнюємо їх між собою і ретроспективно – як вони показали себе, і проспективно – дивитись, що нас очікує", – додав він.

Дивіться відео інтерв'ю з Віктором Ляшком у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі:

Карантин в Україні: що відомо