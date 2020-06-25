Исследователь Киевской школы экономики Юрий Ганиченко отметил, что осенью в Украине могут ужесточить карантин. Ведь тогда исчезает дополнительный сдерживающий фактор сезонности. Сейчас то, что происходит в Украине, – это средняя сезонность или выше средней.

В эфире 24 канала исследователь рассказал, что осенью этого дополнительного сдерживающего фактора не будет. И его надо будет чем-то компенсировать: или соблюдение каждым из нас индивидуальной защиты, или дополнительными интервенциями со стороны государства.

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"Осенью при любом сценарии ожидается увеличенное, усиленное влияние карантина", - подчеркнул он.

По его словам, модель Киевской школы экономики демонстрирует, что в ближайшие дни должно быть усиление карантинных мероприятий в ряде областей, которые превышают показатели, определенные правительством. Если не будет такого своевременного усиления, количество заболеваний продолжит расти.

Следовательно, этот показатель может стабилизироваться на 1000 – 1200 инфицированных в среднем в день.

Юрий Ганиченко также отметил, что сейчас стратегия страны состоит в сдерживании распространения заболевания. То есть, такого понятия, как первая, вторая, третья или четвертая волна нет.

Есть первая волна, которая сдерживается. Если мы ослабляем карантинные меры, то видим рост. Если усиливаем – убывание. Соответственно, имеем вот эти пики,

– пояснил он.

По мнению исследователя, пиков заболеваемости COVID-19 будет много, потому что карантин будет усиливаться и ослабляться.

Влияние карантина на экономику

Эксперт отметил, что мировые исследования показывают: введение карантинных мер является более благоприятным для экономики, чем не введение.

"То есть, на одной чаше весов – спасенные жизни через внедрение карантина, на другой – падение экономики из-за введения карантина", – прокомментировал он.

Следовательно, если речь идет об Америке, там очень ощутимо влияние введения карантина. Это обусловлено тем, что стоимость статистической жизни в США больше, чем в Украине.

Зато, по словам Юрия Ганиченка, если в отношении Украины анализ показывает, что введение карантина является экономически оправданным. Хотя дельта между спасенными жизнями и потерями экономики значительно меньше, чем в развитых странах.

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