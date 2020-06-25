Дослідник Київської школи економіки Юрій Ганиченко відзначив, що восени в Україні можуть посилити карантин. Адже тоді зникає додатковий стримуючий фактор сезонності. Наразі те, що відбувається в Україні, – це середня сезонність або вище середньої.

В ефірі 24 каналу дослідник розповів, що восени цього стримуючого додаткового фактору не буде. І його треба буде чимось компенсувати: або дотримування кожним з нас індивідуального захисту, або додатковими інтервенціями з боку держави.

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"Восени за будь-якого сценарію очікується збільшений, посилений вплив карантину", – наголосив він.

За його словами, модель Київської школи економіки демонструє, що найближчими днями має бути посилення карантинних заходів у низці областей, які перевищують показники, визначені урядом. Якщо не буде такого вчасного посилення, кількість захворювань продовжить зростати.

Відтак, цей показник може стабілізуватися на 1000 – 1200 інфікованих у середньому вдень.

Юрій Ганиченко також відзначив, що зараз стратегія країни полягає у стримуванні поширення захворювання. Тобто, такого поняття, як перша, друга, третя чи четверта хвиля, немає.

Є перша хвиля, яка стримується. Якщо ми послаблюємо карантинні заходи, то бачимо зростання. Якщо посилюємо – спадання. Відповідно, маємо ось ці піки,

– пояснив він.

На думку дослідника, піків захворюваності на COVID-19 буде багато, тому що карантин буде посилюватися і послаблюватися.

Вплив карантину на економіку

Експерт зауважив, що світові дослідження показують: введення карантинних заходів є більш сприятливим для економіки, ніж не введення.

"Тобто, на одній чаші терезів – врятовані життя через впровадження карантину, на іншій – спадання економіки через введення цього карантину", – прокоментував він.

Відтак, якщо мовиться про Америку, там дуже відчутний вплив введення карантину. Це зумовлено тим, що вартість статистичного життя у США більша, ніж в Україні.

Натомість, за словами Юрія Ганиченка, якщо щодо України аналіз показує, що введення карантину є економічно виправданим. Хоча дельта між врятованими життями і втратами економіки є значно меншою, ніж в розвинутих країнах.

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