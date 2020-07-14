Карантин в Украине должен был бы завершиться 31 июля. Однако ограничения могут продлить еще на 2 недели, то есть до 14 августа.

Такую информацию обнародовало издание "Сегодня" со ссылкой на собственные источники в Министерстве здравоохранения Украины.

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Продление карантина в Украине: что известно

Как пишет издание, источник в Минздраве не исключают, что с сентября в школах возможно дистанционное обучение. По словам источника, после 31 июля карантин может быть продлен еще на 2 недели – до 14 августа.

Сейчас идет дискуссия о продолжении карантина и о том, в каком виде его продолжать. С большей долей вероятности карантин будет продлен после 31 июля,

– говорится в сообщении.

В то же время в Минздраве планируют продолжить те карантинные мероприятия, которые показали свою эффективность. А неэффективные меры отменят.

Какие меры оказались эффективными

Соблюдение социальной дистанции. Ограничительные меры, касающиеся транспорта, в том числе и его обработка.

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Если же в конкретном регионе эпидемиологическая ситуация ухудшится, то в первую очередь прекратят работу стадионов и спортзалов.

Как пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники, правительство рассмотрит необходимость продления карантина уже на следующей неделе. Говорится о продолжении адаптивного карантина в регионах.