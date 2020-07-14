Карантин в Україні мав би завершитися 31 липня. Однак обмеження можуть продовжити ще на 2 тижні, тобто до 14 серпня.

Таку інформацію оприлюднило видання "Сьогодні" з посиланням на власні джерела у Міністерстві охорони здоров'я України.

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Продовження карантину в Україні: що відомо

Як пише видання, джерело у МОЗ не виключає, що з вересня у школах можливе дистанційне навчання. За словами джерела, після 31 липня карантин може бути продовжений ще на 2 тижні – до 14 серпня.

Зараз триває дискусія про продовження карантину і про те, в якому вигляді його продовжувати. З більшою часткою ймовірності карантин буде продовжено після 31 липня,

– мовиться у повідомленні.

Водночас у МОЗ планують продовжити ті карантинні заходи, які показали свою ефективність, а неефективні – скасують.

Які заходи виявилися ефективними

Дотримання соціальної дистанції. Обмежувальні заходи, що стосуються транспорту, зокрема і його обробка.

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Якщо ж у конкретному регіоні епідеміологічна ситуація погіршиться, то першочергово припинять роботу стадіонів та спортзалів.

Як пише Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела, уряд розгляне необхідність продовження карантину вже наступного тижня. Мовиться про продовження адаптивного карантину у регіонах.