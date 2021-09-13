По всей Украине планируют ввести ограничения желтой зоны. Однако Кабинет Министров Украины также планирует пересмотреть правила адаптивного карантина в желтой и красной зонах.

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По информации издания, менять ограничения, которые действуют в разных зонах, правительство не будет. Однако вакцинированные от коронавируса украинцы получат множество "поблажек".

Послабления для привитых в желтой зоне

Сейчас в желтой зоне предусмотрены ограничения по заполненности культурных заведений, спортзалов и кинотеатров. Кабмин может позволить им не придерживаться этого условия. Однако есть условие: персонал должен быть вакцинированным и принимать посетителей, у которых также есть прививки.

В желтой зоне "бонусы" будут распространяться даже на тех, кто вакцинировался лишь одной дозой. Кроме того, пока обсуждают, какой процент вакцинированных нужен для того, чтобы продолжить работу без ограничений – 80 или 100.

Похожие нормы Кабмин уже утвердил и для учебных заведений. Из 1,3 миллиона сотрудников образовательных учреждений первую дозу получили лишь 44%, а вторую – 34%. Несмотря на это вводить обязательные прививки для них не планируют.

Особенности ограничений в красной зоне

Рестораны, торгово-развлекательные комплексы и все заведения, которые должны были бы закрыться по старым правилам, смогут продолжить работу. Однако опять же при условии вакцинации персонала и обслуживания только привитых посетителей.

Однако в поверке с желтой зоной есть отличие: в красной зоне одна доза вакцины уже не подойдет – ни для персонала, ни для посетителей. Пока неизвестно, каким должен быть процент привитых сотрудников.

Проверять посетителей потребуется по внутреннему свидетельству о вакцинации, документы будут доступны в приложении "Дия". Также в Кабмине рассматривают возможность бумажной формы сертификата для тех, кто не владеет смартфоном, а также справка – для людей, которые имеют весомые противопоказания к вакцинации.

К слову, для общественного транспорта пока нововведений не планируют.

Справка. Виктор Ляшко 10 сентября сообщил, что Минздрав будет инициировать внеочередное заседание Кабмина. На повестке дня будет вопрос о внесении изменений в адаптивный карантин. Новые правила правительство может утвердить уже в ближайшее время. В силу они вступят через 7 дней после этого.