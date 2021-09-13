По всій Україні планують ввести обмеження жовтої зони. Однак Кабінет Міністрів України також планує переглянути правила адаптивного карантину в жовтій і червоній зонах.

Читайте також Людей привозять у важкому стані: у 2 українських містах погіршується ситуація з COVID-19

За інформацією видання, змінювати обмеження, які діють в різних зонах, уряд не буде. Однак вакциновані від коронавірусу українці отримають безліч "поблажок".

Послаблення для щеплених у жовтій зоні

Наразі у жовтій зоні передбачені обмеження щодо заповненості культурних закладів, спортзалів і кінотеатрів. Кабмін може дозволити їм не дотримуватися цієї умови. Однак є умова: персонал має бути вакцинованим і приймати відвідувачів, в яких також є щеплення.

У жовтій зоні "бонуси" будуть поширюватися навіть на тих, хто вакцинувався лише однією дозою. Крім того, поки обговорюють, який відсоток вакцинованих потрібен для того, щоб продовжити роботу без обмежень – 80 чи 100.

Схожі норми Кабмін вже затвердив і для навчальних закладів. З 1,3 мільйона співробітників освітніх закладів першу дозу отримали лише 44%, а другу – 34%. Попри це вводити обов'язкові щеплення для них не планують.

Особливості обмежень у червоній зоні

Ресторани, торговельно-розважальні комплекси та всі заклади, які повинні були б закритися за старими правилами, зможуть продовжити роботу. Однак знову ж таки за умови вакцинації персоналу та обслуговування лише щеплених відвідувачів.

Однак у повірянні зі жовтою зоною є відмінність: у червоній зоні одна доза вакцини вже не підійде – ні для персоналу, ні для відвідувачів. Поки що невідомо, яким має бути відсоток щеплених співробітників.

Перевіряти відвідувачів буде потрібно за внутрішнім свідоцтвом про вакцинацію, документи будуть доступні в додатку "Дії". Також у Кабміні розглядають можливість паперової форми сертифіката для тих, хто не володіє смартфоном, а також над довідки – для людей, які мають вагомі протипоказання до вакцинації.

До слова, для громадського транспорту наразі нововведень не планують.

Довідка. Віктор Ляшко 10 вересня повідомив, що МОЗ ініціюватиме позачергове засідання Кабміну. На порядку денному буде питання про внесення змін до адаптивного карантину. Нові правила уряд може затвердити вже найближчим часом. Чинності вони набудуть через 7 днів після цього.