По всій Україні планують ввести обмеження жовтої зони. Однак Кабінет Міністрів України також планує переглянути правила адаптивного карантину в жовтій і червоній зонах.
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За інформацією видання, змінювати обмеження, які діють в різних зонах, уряд не буде. Однак вакциновані від коронавірусу українці отримають безліч "поблажок".
Послаблення для щеплених у жовтій зоні
Наразі у жовтій зоні передбачені обмеження щодо заповненості культурних закладів, спортзалів і кінотеатрів. Кабмін може дозволити їм не дотримуватися цієї умови. Однак є умова: персонал має бути вакцинованим і приймати відвідувачів, в яких також є щеплення.
У жовтій зоні "бонуси" будуть поширюватися навіть на тих, хто вакцинувався лише однією дозою. Крім того, поки обговорюють, який відсоток вакцинованих потрібен для того, щоб продовжити роботу без обмежень – 80 чи 100.
Схожі норми Кабмін вже затвердив і для навчальних закладів. З 1,3 мільйона співробітників освітніх закладів першу дозу отримали лише 44%, а другу – 34%. Попри це вводити обов'язкові щеплення для них не планують.
Особливості обмежень у червоній зоні
Ресторани, торговельно-розважальні комплекси та всі заклади, які повинні були б закритися за старими правилами, зможуть продовжити роботу. Однак знову ж таки за умови вакцинації персоналу та обслуговування лише щеплених відвідувачів.
Однак у повірянні зі жовтою зоною є відмінність: у червоній зоні одна доза вакцини вже не підійде – ні для персоналу, ні для відвідувачів. Поки що невідомо, яким має бути відсоток щеплених співробітників.
Перевіряти відвідувачів буде потрібно за внутрішнім свідоцтвом про вакцинацію, документи будуть доступні в додатку "Дії". Також у Кабміні розглядають можливість паперової форми сертифіката для тих, хто не володіє смартфоном, а також над довідки – для людей, які мають вагомі протипоказання до вакцинації.
До слова, для громадського транспорту наразі нововведень не планують.