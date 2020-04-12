Карантин и запреты: что оправдано, а что является нарушением прав

С 6 апреля в Украине усилили ограничения во время карантина. За нарушение предусмотрено наказание, в частности штраф от 17 до 34 тысяч гривен. И уже сегодня постановление вызывает немало вопросов. Основные спорные моменты объяснил сайту 24 канала адвокат Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Левицкий.

Запрет посещать парки, скверы, леса (кроме выгула собаки одним лицом)

Так, в постановлении Кабмина №211 есть конкретные оговорки о запрете посещения вышеуказанных мест. Но есть несколько спорных моментов.

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Во-первых, речь идет о спортивных площадках, однако ничего не сказано о стадионах. Поэтому здесь вопрос спорный. Особенно это станет заметно, если будут какие-то санкции в отношении людей, находящихся именно на стадионах.

Правозащитники критикуют это постановление, поскольку определения – неконкретны и нарушают принцип правовой определенности. Все нормативно-правовые акты, которые вмешиваются в правила поведения и жизнедеятельности людей и тем более устанавливают санкции за нарушения, должны быть максимально конкретными и не допускать двойных толкований,

– отметил адвокат.

Во-вторых, "посещение" – это конституционное право, речь идет о свободе передвижения. Об этом говорится в статье 33 Конституции Украины:

Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места проживания, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, которые устанавливаются законом.

Ни один другой нормативно-правовой акт не может противоречить букве и духу основного закона – Конституции. В частности и постановление Кабмина, которое законом не является.

Поэтому привлечение к ответственности только потому, что человек посещал вышеуказанные места, доступные для общественности (в том числе стадионы и спортивные площадки), будет незаконным и будет иметь абсолютную перспективу отмены в судебном порядке.

Пребывание в общественных местах только в маске

Несмотря на многочисленные замечания медиков о целесообразности этого пункта, пребывание без масок, в том числе и во время пробежек или езды на велосипеде, будет нарушением карантинного законодательства. И это является основанием привлечения к административной ответственности включительно с наложением штрафа.

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И здесь каких-либо аргументов на основании нормативных актов высшей силы, в частности Конституции Украины, найти фактически невозможно.

Когда человек с маской, по закону он может быть в любом общественном месте: на спортивной площадке, в парке, на прибрежной зоне, лесу, стадионе и тому подобное.

Мы все таки должны понимать: выходишь из дома – надеваешь маску. Будешь ли ты проходить через общественные места и есть ли определение для тех пространств, где ты будешь идти – не имеет значения. В моем понимании общественное место – это любое место, за пределами частного,

– пояснил юрист.



Вне дома ношение маски – обязательное / Фото Getty Images

Запрет находиться на улице без документов

Такой запрет установлен постановлением Кабмина №211. Но пребывание людей без документов нельзя отнести к карантинному законодательству. Поэтому за нарушение предусмотрено предупреждение, а вот взыскание штрафа будет непропорциональным вмешательством.

Правоохранители должны были бы ограничиваться разъяснением относительно того, что есть такого рода постановление и его нужно соблюдать. Они также могут человека, который нарушил его и появился на улице без паспорта, задержать до 3-х часов для установления личности.

То есть правомерные действия следующие: задержали – кто-то привез документ (по просьбе нарушителя) или проследовали с человеком в жилище, где эти документы находятся, установили личность – предупредили – отпустили. Все это – до трех часов.

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Олег Левицкий также не советует в случае каких-либо недоразумений с правоохранителями, "качать права", требовать адвокатов, включать камеры. Стоит с пониманием относиться к их работе и к их требованиям, с уважением решать все конфликтные ситуации:

"Они – люди, которые выполняют указания. У них тоже есть свои нормативы, планы по привлечению к ответственности. Поэтому, если человек хочет, чтобы с ним по-человечески обращались, он должен так же относиться к другим и прежде всего – к представителям правоохранительных органов, которые делают свою работу ради нашего общего блага".



Усиленные карантинные ограничения / Инфографика 24 канала