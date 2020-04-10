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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Категории граждан старше 60 лет, которые не подлежат самоизоляции: инфографика

      - Читати новину українською
      Правительство утвердило изменения / Getty Images

      Правительство внесло уточнения к постановлению о карантине. В частности, части людей за 60 лет разрешили выходить из дома.

      Во время карантина Кабинет министров разрешил продолжать строительные работы, сбор и заготовку отходов, также позволил работать химчисткам и курьерам.

      Важно Правительство второй день подряд изменило правила карантина: детали

      Категории людей старше 60 лет, которые могут не соблюдать самоизоляцию:

      • госслужащие, депутаты всех уровней, мэры, судьи и все чиновники, на которых распространяется закон о предотвращении коррупции;
      • военные и работники ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов;
      • лица, которые принимают меры, связанные с недопущением распространения коронавируса.

      Являются  работниками предприятий, которые занимаются:​

      • энергетикой;
      • транспортом;
      • спасательных, аварийных и коммунальных служб;
      • непрерывным промышленным циклом;
      • предоставлением услуг в сферах жизнеобеспечения населения;
      • объектами потенциально опасных технологий и производств;
      • стратегическим значением для экономики и безопасности государства;
      • предоставлением услуг в банковском и финансовом секторе.


      Каким категориям украинцев старше 60 лет можно не соблюдать самоизоляцию / Инфографика 24 канала

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Кабинет Министров Украины
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