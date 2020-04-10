Категории граждан старше 60 лет, которые не подлежат самоизоляции: инфографика
Правительство внесло уточнения к постановлению о карантине. В частности, части людей за 60 лет разрешили выходить из дома.
Во время карантина Кабинет министров разрешил продолжать строительные работы, сбор и заготовку отходов, также позволил работать химчисткам и курьерам.
Важно Правительство второй день подряд изменило правила карантина: детали
Категории людей старше 60 лет, которые могут не соблюдать самоизоляцию:
- госслужащие, депутаты всех уровней, мэры, судьи и все чиновники, на которых распространяется закон о предотвращении коррупции;
- военные и работники ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов;
- лица, которые принимают меры, связанные с недопущением распространения коронавируса.
Являются работниками предприятий, которые занимаются:
- энергетикой;
- транспортом;
- спасательных, аварийных и коммунальных служб;
- непрерывным промышленным циклом;
- предоставлением услуг в сферах жизнеобеспечения населения;
- объектами потенциально опасных технологий и производств;
- стратегическим значением для экономики и безопасности государства;
- предоставлением услуг в банковском и финансовом секторе.
Каким категориям украинцев старше 60 лет можно не соблюдать самоизоляцию / Инфографика 24 канала
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