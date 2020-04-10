Категории граждан старше 60 лет, которые не подлежат самоизоляции: инфографика

Правительство внесло уточнения к постановлению о карантине. В частности, части людей за 60 лет разрешили выходить из дома.

Во время карантина Кабинет министров разрешил продолжать строительные работы, сбор и заготовку отходов, также позволил работать химчисткам и курьерам. Важно Правительство второй день подряд изменило правила карантина: детали Категории людей старше 60 лет, которые могут не соблюдать самоизоляцию: госслужащие, депутаты всех уровней, мэры, судьи и все чиновники, на которых распространяется закон о предотвращении коррупции;

военные и работники ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов;

лица, которые принимают меры, связанные с недопущением распространения коронавируса. Являются работниками предприятий, которые занимаются:​ энергетикой;

транспортом;

спасательных, аварийных и коммунальных служб;

непрерывным промышленным циклом;

предоставлением услуг в сферах жизнеобеспечения населения;

объектами потенциально опасных технологий и производств;

стратегическим значением для экономики и безопасности государства;

предоставлением услуг в банковском и финансовом секторе.

Каким категориям украинцев старше 60 лет можно не соблюдать самоизоляцию / Инфографика 24 канала