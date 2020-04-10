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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Категорії громадян понад 60 років, які не підлягають самоізоляції: інфографіка

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      Уряд затвердив зміни / Getty Images

      Уряд вніс уточнення до постанови про карантинні обмеження. Зокрема, частині людей за 60 років дозволили виходити з дому.

      Під час карантину Кабінет міністрів дозволив продовжувати будівельним роботи, збирання і заготівлі відходів, також дозволив працювати хімчисткам і кур'єрам.

      Важливо Уряд другий день поспіль змінив правила карантину: деталі

      Категорії людей віком понад 60 років, які можуть не дотримуватись самоізоляції:

      • держслужбовці, депутати всіх рівнів, міські голови, судді й усі чиновники, на яких поширюється закон про запобігання корупції;
      • військові й працівники ЗСУ, інших військових формувань і правоохоронних органів;
      • особи, що вживають заходів, пов'язаних з недопущенням поширення коронавірусу.

      Є працівниками підприємств, які займаються:

      • енергетикою;
      • транспортом;
      • рятувальних, аварійних та комунальних служб;
      • безперервним промисловим циклом;
      • наданням послуг у сферах життєзабезпечення населення;
      • об'єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв;
      • стратегічним значенням для економіки та безпеки держави;
      • наданням послуг у банківському та фінансових секторах.


      Яким категоріям українців віком за 60 років можна не дотримуватися самоізоляції / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Кабінет Міністрів України
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