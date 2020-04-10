Категорії громадян понад 60 років, які не підлягають самоізоляції: інфографіка
Уряд вніс уточнення до постанови про карантинні обмеження. Зокрема, частині людей за 60 років дозволили виходити з дому.
Під час карантину Кабінет міністрів дозволив продовжувати будівельним роботи, збирання і заготівлі відходів, також дозволив працювати хімчисткам і кур'єрам.
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Категорії людей віком понад 60 років, які можуть не дотримуватись самоізоляції:
- держслужбовці, депутати всіх рівнів, міські голови, судді й усі чиновники, на яких поширюється закон про запобігання корупції;
- військові й працівники ЗСУ, інших військових формувань і правоохоронних органів;
- особи, що вживають заходів, пов'язаних з недопущенням поширення коронавірусу.
Є працівниками підприємств, які займаються:
- енергетикою;
- транспортом;
- рятувальних, аварійних та комунальних служб;
- безперервним промисловим циклом;
- наданням послуг у сферах життєзабезпечення населення;
- об'єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв;
- стратегічним значенням для економіки та безпеки держави;
- наданням послуг у банківському та фінансових секторах.
Яким категоріям українців віком за 60 років можна не дотримуватися самоізоляції / Інфографіка 24 каналу
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