Категорії громадян понад 60 років, які не підлягають самоізоляції: інфографіка

Уряд вніс уточнення до постанови про карантинні обмеження. Зокрема, частині людей за 60 років дозволили виходити з дому.

Під час карантину Кабінет міністрів дозволив продовжувати будівельним роботи, збирання і заготівлі відходів, також дозволив працювати хімчисткам і кур'єрам.

Важливо Уряд другий день поспіль змінив правила карантину: деталі

Категорії людей віком понад 60 років, які можуть не дотримуватись самоізоляції:

держслужбовці, депутати всіх рівнів, міські голови, судді й усі чиновники, на яких поширюється закон про запобігання корупції;

військові й працівники ЗСУ, інших військових формувань і правоохоронних органів;

особи, що вживають заходів, пов'язаних з недопущенням поширення коронавірусу.

Є працівниками підприємств, які займаються:

енергетикою;

транспортом;

рятувальних, аварійних та комунальних служб;

безперервним промисловим циклом;

наданням послуг у сферах життєзабезпечення населення;

об'єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв;

стратегічним значенням для економіки та безпеки держави;

наданням послуг у банківському та фінансових секторах.



Яким категоріям українців віком за 60 років можна не дотримуватися самоізоляції / Інфографіка 24 каналу