Карантин и церковь в Украине: почему праздники стали испытанием

Ситуация на Пасху показала ситуативность взаимодействия церкви и государства. Этим отношениям не хватает настоящего партнерства.

Церковь в Антарктиде должна была стать единственным местом, где украинские христиане восточного обряда на Пасху собрались в храме. На украинской полярной станции Академик Вернадский находится Церковь Святого Владимира. И это не нарушение карантина, ведь там нет коронавируса.

Однако на практике к богослужениям присоединились еще почти 130 тысяч сограждан на территории Украины. Национальная полиция зафиксировала присутствие более 10 человек в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей. Некоторые из них были без масок.

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По состоянию на конец прошлой недели, уголовные производства открыты о нарушениях только в двух храмах из 13 658, где проводились богослужения, по крайней мере только об этих полиция сообщила публично. В Почаевской Свято-Успенской Лавре духовенство открыло двери монастыря и пустило верующих. Не соблюдались ограничения и в Святогорской Свято-Успенской Лавре.

Накануне на карантин закрыли Киево-Печерскую Лавру, а уже после Пасхи – Покровский Голосеевский монастырь, где 12 монахов заболели COVID-19. Также на въезд и выезд закрыли Почаев, где 19 апреля обнаружили 13 случаев. Эти храмы принадлежат Русской православной церкви в Украине.

Нарушения наблюдались и в храмах других конфессий, однако меньшего масштаба. Например, 17 апреля священник греко-католического храма Рождества Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви в городе Самбор провел с прихожанами крестный ход. От болезни скончался греко-католический священник на Тернопольщине, а в поместной Православной церкви Украины умерла верующая в Радомышле, которая уже зараженной ходила в церковь.

Карантин и церкви

По условиям карантина, правительство не закрыло церкви. Но запретило массовые религиозные мероприятия, призвав людей оставаться дома. Позже глава Нацполиции Игорь Клименко пояснил, что священники и церковнослужители могут провести богослужение, которое будет транслироваться в интернете и по телевидению. Церковнослужителей в храме должно быть не более десяти. Таким образом, все верующие могут присоединиться к нему из своих домов виртуально. В то же время, прихожан в помещении не должно быть. Уже после службы в храм может входить не более двух человек или по одному, если храм маленький.

В ответ поместная Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь призвали своих прихожан оставаться дома и присоединиться к богослужению через видеотранслицию. Освятить корзины можно было также дома.



Толпа людей в Святогорской лавре на Пасху / Скриншот из видео

Позиция Русской православной церкви в Украине была другой. Богослужения в храмах этой церкви тоже транслировали по телевидению. Однако митрополит Онуфрий отметил, что те, кто придут, могут быть на улице при соблюдении санитарных норм.

Очевидно, руководители (прим. ред. – РПЦвУ) боятся выглядеть маловерами в глазах собственных последователей и тем самым подвергли опасности миллионы своих верующих. Такую безответственную позицию ее иерархов можно объяснить религиозным фундаментализмом, который имеет мало общего с христианской верой,

– так объясняет Андрей Смирнов, историк и религиовед Национального университета "Острожская академия".

Ранее патриарх РПЦ Кирилл призвал прихожан оставаться дома. Предусмотрена была также возможность освящения корзин дома. Однако решение, призвать ли мирян в храмы, было возложено на региональные епархии с учетом риска заражения COVID-19. Не говоря уже о самоуправляемой и автономной РПЦвУ, которая соответственно и могла принимать такое решение.

Руководство нашей церкви не так четко поддержало меры государства. Было согласие с тем, что следует воздержаться от посещения храмов. Но не было прямых призывов оставаться дома и все. Не было саботажа прямого, но и не было прямой непосредственной поддержки,

– объясняет сотрудник отдела внешних связей Украинской православной церкви (ее переименовали в Русскую православную церковь в Украине) Сергей Бортник.

Что говорили в новостях

Сейчас церковь является одним из институтов с наибольшим доверием людей. Около 60% опрошенных центром Разумкова в 2019 году доверяют церкви. Открытым пока остается вопрос, повлияют ли последние события на это доверие. Ведь почти каждый второй православный не относит себя к какой-то конкретной конфессии. Поэтому теоретически позиция представителей одной конфессии может повлиять на поддержку православной церкви в целом.

Тем более, этому может способствовать освещение темы карантина накануне и во время Пасхи на популярных телеканалах. Например, на телеканале "Украина", показывая примеры нарушения карантина в церквях РПЦвУ в Житомирской области и в Днепре, не уточняли, к какой конфессии они принадлежали. Отар Довженко из "Детектор медиа" также пишет о фактическом приглашении людей в храмы в другом сюжете этого канала, а также замалчивании невыгодных фактов для РПЦвУ на "Интере" и "Украине".

В то же время, Довженко критикует манипуляции некоторых каналов для агрессии против РПЦвУ. Хотя и без этих манипуляций позиция Московского патриархата была деструктивной. Например, на 1+1 пришли к выводу, что 130 тысяч людей, которые все же нарушили карантин и пришли в церковь на Пасху, принадлежат к Московскому патриархату. Хотя Нацполиция не сообщала о разделении по конфессиям, сообщая эту цифру.

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Ограничили ли религиозные права?

В публичном дискурсе были и разговоры о том, должна ли церковь придерживаться карантина, ведь в Украине есть разделение церкви и государства, и вообще о законности и даже конституционности постановления правительства, которое внедряет карантин и ограничивает посещение храмов прихожанами. Давайте разберемся.

Во-первых, отделение церкви от государства не означает, что религиозные организации вне или над законом. Это означает, что церковь не может поддерживать или финансировать политические партии, вмешиваться в деятельность других религиозных организаций. В то же время, государство также не может вмешиваться в деятельность церквей. Но последние должны придерживаться требований законодательства.

Во-вторых, хотя статья 35 Конституции Украины и гарантирует, что каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания, осуществление такого права может ограничиваться при двух условиях: 1) должен быть соответствующий закон, 2) в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей.

Закон о защите населения от инфекционных болезней позволяет правительству внедрять карантин. В то же время, Всемирная организация здравоохранения еще в начале марта объявила пандемию из-за коронавируса. Пандемия означает, что инфекционное заболевание быстро распространяется и развивается в нескольких странах и на нескольких континентах одновременно. При введении карантина 11 марта в Украине уже был один подтвержденный случай коронавируса, а 2 апреля, когда его усилили, таких случаев было уже 804. Поэтому запрет скоплений людей на Пасху и одновременно открытые храмы для богослужений выглядит логичным и пропорциональным мероприятием, обеспечивающим баланс между безопасностью, здоровьем людей и их правом на свободу вероисповедания.

Вопрос может вызвать разве что качество и конкретность постановления правительства. Не сразу было понятно, как на практике этот баланс будет обеспечен. Это уже потом появились объяснения Кабмина и Нацполиции. Однако и они не давали ответа на все вопросы. Например, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций предложил еще добавить священнослужителей в перечень лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом, для проезда в помещение храма, среди прочего.



В Днепре перекопали вход в церковь / Фото Facebook Mykhailo Lysenko

Совет церквей также попросил предоставить соответствующие разъяснения местной власти. Поскольку на местах представители полиции и местных властей по-разному толковали карантин, иногда требуя полного закрытия храмов. Один из таких случаев произошел в Днепре. Там местный священнослужитель причащал сотни верующих из одной ложки, нарушая ограничения на Вербное воскресенье. Из-за этого мэр города принял решение раскопать трубу вдоль въезда и входа в храм, чем вообще сделал невозможным доступ к нему, нарушая права прихожан.

В тренде Европы

Большинство стран Европы, как и Украина, оставили открытыми храмы для посещения отдельными прихожанами, одновременно приостановив любые торжества. Лишь несколько стран, например Великобритания и Германия, вообще закрыли храмы. А Испания и Венгрия наоборот, позволили даже массовые празднования при определенных условиях, таких как социальное дистанцирование.

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Церковь для бедных и обездоленных

Ситуация на Пасху показала ситуативность взаимодействия церкви и государства. Этим отношениям не хватает настоящего партнерства.

Сейчас церкви преимущественно имеют сотрудничество между собой в различных социальных проектах, на уровне совета церквей. Если была бы поддержка государства, они могли бы основывать дома престарелых или детские дома,

– отмечает Тарас Антошевский, директор Религиозно-информационной службы Украины. Кстати, в 2015 году религиозные организации получили право учреждать школы и детсады.

Это потенциально могло бы изменить отношение мирян, которые сейчас склонны к мнению, что церковь в несколько большей степени стоит на стороне "сильных и богатых", чем "бедных и обездоленных", согласно опросу Центра Разумкова.

В то же время, статус церкви по отношению к государству в известной степени особенный. Например, религиозные организации платят за отопление и газ на уровне частных лиц, а не предприятий. Они освобождены от уплаты земельного налога, НДС на предметы культового назначения, например свечи, иконы, кресты. Также государство предоставляет им в пользование культовые сооружения, представляющие историческую и культурную ценность.

Укрепление семьи и пример из средних веков



Коронавирус – не первая пандемия, которую переживает человечество

Для многих людей карантин – это время переосмысления, для чего они ходят на Пасху в церковь: просто посвятить пасху или для более важных вещей. Церковные каноны позволяют молиться дома и даже самостоятельно освящать пасхальные блюда, поэтому семья как домашняя церковь имеет возможность возродиться и укрепить свои фундаменты,

– цитирует Андрей Смирнов архимандрита Кирилла Говоруна во время нашего разговора.

Коронавирус – не первая пандемия, которую переживает человечество. История знает и хуже примеры, например чума. Милан был одним из многих городов, который от нее пострадал. И в пик эпидемии 1576 года в городе установили тотальный карантин. Тогда никто не мог покидать дом, кроме как для закупки провизии. Неизвестно, закрыли ли тогда храмы, но посещать их все равно никто не мог.

Поэтому для поддержания морального духа миланский архиепископ Карло Борромео устанавливал алтари на улицах, чтобы люди могли смотреть мессу из окон. Он помогал больным и держал социальную дистанцию ​​от здоровых, к чему призывал и членов религиозных орденов. Священники ходили от дома к дому, чтобы принимать исповеди через дверь, при этом измеряли дистанцию ​​с помощью белой трости. Именно такое поведение Борромео принесло ему известность.

Поскольку некоторые культовые сооружения являются источником распространения инфекции, государство могло бы применять более жесткие карантинные меры, например ограничить свободу передвижения. Тогда бы потенциальные нарушители не смогли бы физически добраться до храмов. Но это ограничение возможно лишь при условии введения чрезвычайного положения.

В то же время, верующие могут благодаря критическому мышлению оценить, действует ли конкретная их церковь в пределах здравого смысла или пренебрегает карантинными запретами и мыслит себя вне работы государства, в котором фактически работает.

Автор: Руслан Минич, журналист Центра совместных действий



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