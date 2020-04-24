Сколько украинцев посмотрели онлайн-службы на Пасху
На Пасху 19 апреля прямые эфиры служб на национальных каналах посмотрели более 9 миллионов человек. Обычно в храмы приходят примерно 7 миллионов верующих.
Об активном участии украинцев в онлайн-службах на Пасху рассказал председатель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко в эфире "Права на власть".
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На Пасху только у телеэкранов национальных каналов эфиры с разных храмов посмотрели более чем 9 миллионов человек,
– отметил Ткаченко.
Он добавил, что в основном в храмы в этот день приходят примерно 7 миллионов человек.
Ткаченко также уточнил, что украинцы еще смотрели прямые эфиры богослужений в соцсетях и на региональных телеканалах. "То есть те, кто хотел провести этот день в храме, собственно, его провели, но онлайн", – добавил депутат. А это помогло сохранить здоровье и жизнь многих украинцев.
Что известно о нарушении карантина на Пасху
- В полиции сообщили, что несмотря на просьбы не приходить на Пасху в храмы, службы в церквях посетили примерно 130 тысяч человек.
- По фактам нарушений карантина полиция возбудила 5 уголовных дел. Все относительно несоблюдения карантина в церквях УПЦ МП. Наибольшие нарушения зафиксировали в Почаевской лавре (Тернопольская область) и в Святогорской (Донецкая область).
- В Почаеве скопление людей на Пасху привело к вспышке коронавируса в городе. Закрыли лавру, а также на въезд и выезд сам город.
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