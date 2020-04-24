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      Сколько украинцев посмотрели онлайн-службы на Пасху

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      Сколько украинцев посмотрели онлайн-службы на Пасху / report.if.ua

      На Пасху 19 апреля прямые эфиры служб на национальных каналах посмотрели более 9 миллионов человек. Обычно в храмы приходят примерно 7 миллионов верующих.

      Об активном участии украинцев в ​​онлайн-службах на Пасху рассказал председатель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко в эфире "Права на власть".

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      На Пасху только у телеэкранов национальных каналов эфиры с разных храмов посмотрели более чем 9 миллионов человек,
      – отметил Ткаченко.

      Он добавил, что в основном в храмы в этот день приходят примерно 7 миллионов человек.

      Ткаченко также уточнил, что украинцы еще смотрели прямые эфиры богослужений в соцсетях и на региональных телеканалах. "То есть те, кто хотел провести этот день в храме, собственно, его провели, но онлайн", – добавил депутат. А это помогло сохранить здоровье и жизнь многих украинцев.

      Что известно о нарушении карантина на Пасху

      • В полиции сообщили, что несмотря на просьбы не приходить на Пасху в храмы, службы в церквях посетили примерно 130 тысяч человек.
      • По фактам нарушений карантина полиция возбудила 5 уголовных дел. Все относительно несоблюдения карантина в церквях УПЦ МП. Наибольшие нарушения зафиксировали в Почаевской лавре (Тернопольская область) и в Святогорской (Донецкая область).
      • В Почаеве скопление людей на Пасху привело к вспышке коронавируса в городе. Закрыли лавру, а также на въезд и выезд сам город.


      Важность карантина / инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Александр Ткаченко Карантин в Украине 2020 Интернет Пасха Новости политики
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