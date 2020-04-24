Скільки українців подивилися онлайн-служби на Великдень
На Великдень 19 квітня прямі ефіри служб на національних каналах подивилися понад 9 мільйонів людей. Зазвичай до храмів приходять приблизно 7 мільйонів вірян.
Про активну участь українців у онлайн-службах на Великдень розповів голова комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі "Права на владу".
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На Великдень лише біля телеекранів національних каналів ефіри з різних храмів подивилися більш, ніж 9 мільйонів людей,
– зазначив Ткаченко.
Він додав, що здебільшого до храмів у цей день приходять приблизно 7 мільйонів людей.
Ткаченко також уточнив, що українці ще дивилися прямі ефіри богослужінь у соцмережах та на регіональних телеканалах. "Тобто ті, хто хотів провести цей день в храмі, власне, його провели, але онлайн", – додав депутат. А це допомогло зберегти здоров’я та життя багатьох українців.
Що відомо про порушення карантину на Великдень
- У поліції повідомили, що попри прохання не приходити на Великдень у храми, служби у церквах відвідали приблизно 130 тисяч людей.
- За фактами порушень карантину поліція порушила 5 кримінальних справ. Усі щодо недотримання карантину у церквах УПЦ МП. Найбільші порушення зафіксували у Почаївській лаврі (Тернопільщина) та у Святогірській (Донеччина).
- У Почаєві скупчення людей на Великдень призвело до спалаху коронавірусу в місті. Закрили лавру, а також на в’їзд і виїзд саме місто.
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