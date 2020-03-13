Карантин из-за коронавируса: Украина запрещает въезд жителям оккупированного Донбасса

Отныне жители оккупированного Донбасса не смогут въехать в Украину. Меры на запрет въезда ввел официальный Киев. Причина – в Украине действует карантин из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщил глава МВД Арсен Аваков на выездном заседании правительства 13 марта, закроют не все пункты пропуска.

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Пока еще согласовывают список тех пунктов, которые все же продолжат работать. Окончательное решение по этому вопросу должны принять на заседании СНБО.

Аваков добавил, что пункты пропуска будут закрывать, но те украинцы, которые возвращаются домой, смогут проехать.

"100% ограничат пересечение для иностранцев и людей с регистрацией в "ДНР" и "ЛНР" тоже не будут пускать через контрольные пункты пропуска", – заявил министр.

К слову, 6 марта в пресс-центре Объединенных сил сообщали, что не будут пропускать на подконтрольную территорию Киеву тех жителей оккупированного Донбассе, которые имеют симптомы коронавируса.

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Что известно о коронавирусе в Украине

В Украине подтвердили еще 2 новых случая коронавирусной инфекции – у 70-летней женщины из Радомышля Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области.

Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области. Женщина заразилась коронавирусом в Польше , а мужчина подцепил болезнь от жены, вернувшейся из Италии .

, а мужчина подцепил болезнь от жены, вернувшейся из . Ранее коронавирус обнаружили у еще одного мужчины из Черновцов .

. Всего с подозрением на коронавирус в больницах с начала года побывали почти 50 человек . В большинстве тесты показали отрицательный результат.

. В большинстве тесты показали отрицательный результат. 12 марта в Украине начались ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса по всей стране.

Украина уже закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев поступили более тысячи тест-систем для выявления коронавируса. До конца недели должны довезти еще 5 тысяч.

По состоянию на вечер 12 марта, в мире коронавирусом заболели 127 863 человека, а умерли от болезни 4 718 человек . Число тех, кто выздоровел, составляет 68 310.

. Число тех, кто выздоровел, составляет 68 310. 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально признала коронавирус глобальной пандемией.





Где можно пройти тест на коронавирус в Украине / Инфографика 24 канала