13:43
13 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рецидив Поклонской. Рубль заржавел
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 марта
      Вести.UA: Отдельный карантин для ОПЗЖопцев. "Голос" без Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:20, 12 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО

      Карантин из-за коронавируса: Украина запрещает въезд жителям оккупированного Донбасса

      - Читати новину українською

      Отныне жители оккупированного Донбасса не смогут въехать в Украину. Меры на запрет въезда ввел официальный Киев. Причина – в Украине действует карантин из-за ситуации с коронавирусом.

      Как сообщил глава МВД Арсен Аваков на выездном заседании правительства 13 марта, закроют не все пункты пропуска.

      Важно! В оккупированной Горловке зафиксировали 12 случаев коронавируса

      Пока еще согласовывают список тех пунктов, которые все же продолжат работать. Окончательное решение по этому вопросу должны принять на заседании СНБО.

      Аваков добавил, что пункты пропуска будут закрывать, но те украинцы, которые возвращаются домой, смогут проехать.

      "100% ограничат пересечение для иностранцев и людей с регистрацией в "ДНР" и "ЛНР" тоже не будут пускать через контрольные пункты пропуска", – заявил министр.

      К слову, 6 марта в пресс-центре Объединенных сил сообщали, что не будут пропускать на подконтрольную территорию Киеву тех жителей оккупированного Донбассе, которые имеют симптомы коронавируса.

      Подробнее! Коронавирус в Украине: на Донбассе изменили правила пересечения КПВВ

      Что известно о коронавирусе в Украине

      • В Украине подтвердили еще 2 новых случая коронавирусной инфекции – у 70-летней женщины из Радомышля Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области.
      • Женщина заразилась коронавирусом в Польше, а мужчина подцепил болезнь от жены, вернувшейся из Италии.
      • Ранее коронавирус обнаружили у еще одного мужчины из Черновцов.
      • Всего с подозрением на коронавирус в больницах с начала года побывали почти 50 человек. В большинстве тесты показали отрицательный результат.
      • 12 марта в Украине начались ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса по всей стране.
      • Украина уже закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев поступили более тысячи тест-систем для выявления коронавируса. До конца недели должны довезти еще 5 тысяч.
      • По состоянию на вечер 12 марта, в мире коронавирусом заболели 127 863 человека, а умерли от болезни 4 718 человек. Число тех, кто выздоровел, составляет 68 310.
      • 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально признала коронавирус глобальной пандемией.


      Де можна здати теск на коронавірус
      Где можно пройти тест на коронавирус в Украине / Инфографика 24 канала

      Участники Евровидения-2020: с какими песнями выступят конкурсанты
      сегодня
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Новости Украины Здоровье Арсен Аваков Карантин в Украине 2020 Оккупированные территории Война на Донбассе Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Увеличение полномочий СБУ: какую реформу предлагает Зеленский
      Віталій Шабунін
      сегодня , 12:30 Как читать новости про коронавирус и не потерять здравый смысл: практические советы психолога
      Євгенія Мазур
      12 марта , 12:44 Чем заняться вместе с ребенком во время карантина
      Михайло Года
      12 марта , 16:31 Тест-драйв Nissan Navara: пикап, которому не страшно бездорожье
      сегодня , 11:30 COVID-19 убьет в десять раз больше людей, чем грипп. Что должен знать и делать каждый?
      Світові Медіа
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук