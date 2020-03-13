Карантин через коронавірус: Україна забороняє в’їзд жителям окупованого Донбасу

Відтепер жителі окупованого Донбасу не матимуть змоги в’їхати в Україну. Заходи на заборону в’їзду запровадив офіційний Київ. Причина – в Україні діє карантин через ситуацію з коронавірусом.

Як повідомив очільник МВС Арсен Арсен Аваков на виїзному засіданні уряду 13 березня, закриють не всі пункти пропуску.

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Наразі ще погоджують список тих пунктів, що все ж продовжать працювати. Остаточне рішення щодо цього питання мають ухвалити на засіданні РНБО.

Аваков додав, що пункти пропуску будуть закривати, але ті українці, які повертаються додому, зможуть проїхати.

"100% обмежать перетин для іноземців і людей з реєстрацією в "ДНР" і "ЛНР" теж не пускатимуть через контрольні пункти пропуску", – заявив міністр.

До слова, 6 березня у пресцентрі Об’єднаних сил повідомляли, що не пропускатимуть на підконтрольну Києві територію тих жителів окупованого Донбасі, що мають симптоми коронавірусу.

Детальніше! Коронавірус в Україні: на Донбасі змінили правила перетину КПВВ

Що відомо про коронавірус в Україні

В Україні підтвердили ще 2 нових випадки коронавірусної інфекції – у 70-річної з Радомишля на Житомирщині та чоловіка з Чернівецької області.

на Житомирщині та чоловіка з Чернівецької області. Жінка заразилася коронавірусом у Польщі , а чоловік підчепив хворобу від дружини, що повернулася з Італії .

, а чоловік підчепив хворобу від дружини, що повернулася з . Раніше коронавірус виявили у ще одного чоловіка з Чернівців .

. Загалом з підозрою на коронавірус у лікарнях від початку року побували майже 50 людей. У більшості тести показали негативний результат.

У більшості тести показали негативний результат. 12 березня в Україні розпочались обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу по всій країні.

Україна вже закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем для виявлення коронавірусу. До кінця тижня повинні довезти ще 5 тисяч.

Станом на вечір 12 березня загалом у світі на коронавірус захворіли 127 863 людей, а померли від недуги 4 718 осіб . Число тих, хто одужав, становить 68 310.

а . Число тих, хто одужав, становить 68 310. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.





Де можна пройти тест на коронавірус в Україні / Інфографіка 24 каналу