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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО
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      Карантин через коронавірус: Україна забороняє в’їзд жителям окупованого Донбасу

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      Карантин чрез коронавірус: Україна забороняє в'їзд жителям окупованого Донбасу / ТСН

      Відтепер жителі окупованого Донбасу не матимуть змоги в’їхати в Україну. Заходи на заборону в’їзду запровадив офіційний Київ. Причина – в Україні діє карантин через ситуацію з коронавірусом.

      Як повідомив очільник МВС Арсен Арсен Аваков на виїзному засіданні уряду 13 березня, закриють не всі пункти пропуску.

      Важливо! В окупованій Горлівці зафіксували 12 випадків коронавірусу

      Наразі ще погоджують список тих пунктів, що все ж продовжать працювати. Остаточне рішення щодо цього питання мають ухвалити на засіданні РНБО.

      Аваков додав, що пункти пропуску будуть закривати, але ті українці, які повертаються додому, зможуть проїхати.

      "100% обмежать перетин для іноземців і людей з реєстрацією в "ДНР" і "ЛНР" теж не пускатимуть через контрольні пункти пропуску", – заявив міністр.

      До слова, 6 березня у пресцентрі Об’єднаних сил повідомляли, що не пропускатимуть на підконтрольну Києві територію тих жителів окупованого Донбасі, що мають симптоми коронавірусу.

      Детальніше! Коронавірус в Україні: на Донбасі змінили правила перетину КПВВ

      Що відомо про коронавірус в Україні

      • В Україні підтвердили ще 2 нових випадки коронавірусної інфекції – у 70-річної з Радомишля на Житомирщині та чоловіка з Чернівецької області.
      • Жінка заразилася коронавірусом у Польщі, а чоловік підчепив хворобу від дружини, що повернулася з Італії
      • Раніше коронавірус виявили у ще одного чоловіка з Чернівців.
      • Загалом з підозрою на коронавірус у лікарнях від початку року побували майже 50 людей. У більшості тести показали негативний результат.  
      • 12 березня в Україні розпочались обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу по всій країні.
      • Україна вже закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем для виявлення коронавірусу. До кінця тижня повинні довезти ще 5 тисяч.
      • Станом на вечір 12 березня загалом у світі на коронавірус захворіли 127 863 людей, а померли від недуги 4 718 осіб. Число тих, хто одужав, становить 68 310.
      • 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.


      Де можна здати теск на коронавірус
      Де можна пройти тест на коронавірус в Україні / Інфографіка 24 каналу

      В Україні зафіксували ще два випадки коронавірусу: що відомо про хворих
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Арсен Аваков Новини Здоров'я Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Окуповані території Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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