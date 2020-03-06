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      Коронавирус в Украине: на Донбассе изменили правила пересечения КПВВ

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      На контрольных пунктах въезда-выезда с оккупированными территориями на Донбассе введут временные ограничения с 7 марта. Решение приняли из-за вероятного распространения на оккупированной территории случаев заболевания коронавируса.

      Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на фейсбук-странице.

      Интересно: Готовы ли украинцы к ограничениям из-за коронавируса – опрос

      Какую проверку вводят в зоне ООС

      • Все лица, которые будут пересекать линию разграничения будут, проходить процедуру обзора и температурного сканирования;
      • В случае выявления признаков, похожих на симптомы поражения коронавирусной инфекцией, их изолируют;
      • Граждан, имеющих регистрацию на подконтрольной Украине территории, в случае подозрения на поражение коронавирусной инфекцией, будут доставлять в больницы. Для этого на каждом КПВВ будет дежурить машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом;
      • Лиц с сипмптомами коронавируса, проживающих на оккупированных территориях, не будут впускать через КПВВ;
      • Также штаб ООС призвал украинцев пока воздержаться от поездок на оккупированные территории.

       

      Коронавирус в Украине: главное

      • Сейчас коронавирус подтвердили только у одного украинца-черновчанина. Он вместе с женой путешествовал по Италии через Румынию. Женщину после протестов в Черновцах отправили на обсервацию. Перед этим она находилась на самоизоляции.
      • В 6 буковинцев, которые могли контактировать с больным, взяли тесты на коронавирус. По результатам анализов, они являются здоровыми.
      • В то же время 5 марта в Днепропетровской области из-за подозрения на коронавирус госпитализировали 6 человек. У мужчины, беременной женщины, трех детей и тещи есть симптомы острой респираторной инфекции – кашель и повышенная температура. 26 февраля мужчина приехал из Италии.
      • Тем временем, Черновицкая городская власть дала распоряжение дезинфицировать весь общественный транспорт, чтобы избежать распространения коронавирус. Кроме того, месяц будет проводиться дезинфекция подъезда дома в Черновцах, где проживает зараженный коронавирусом мужчина.
      • Из-за ситуации с коронавирусом, по всей Черновицкой области в школах, колледжах и высших учебных заведениях ввели карантин. Детские сады не закрыли, но советуют не посещать.
      • По состоянию на 6 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 383 человека. Общее количество инфицированных – 98 698 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 55 444 человека.
      • В течение последних недель коронавирус стремительно распространился по Европе. В частности, в Италии зафиксировали более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом и 107 летальных случаев.


      Мифы и правда о коронавирус / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Операция Объединенных сил Оккупированные территории
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