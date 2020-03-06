Коронавирус в Украине: на Донбассе изменили правила пересечения КПВВ

На контрольных пунктах въезда-выезда с оккупированными территориями на Донбассе введут временные ограничения с 7 марта. Решение приняли из-за вероятного распространения на оккупированной территории случаев заболевания коронавируса.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на фейсбук-странице. Интересно: Готовы ли украинцы к ограничениям из-за коронавируса – опрос Какую проверку вводят в зоне ООС Все лица, которые будут пересекать линию разграничения будут, проходить процедуру обзора и температурного сканирования;

В случае выявления признаков, похожих на симптомы поражения коронавирусной инфекцией, их изолируют;

Граждан, имеющих регистрацию на подконтрольной Украине территории, в случае подозрения на поражение коронавирусной инфекцией, будут доставлять в больницы. Для этого на каждом КПВВ будет дежурить машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом;

Лиц с сипмптомами коронавируса, проживающих на оккупированных территориях, не будут впускать через КПВВ;

Также штаб ООС призвал украинцев пока воздержаться от поездок на оккупированные территории. Коронавирус в Украине: главное Сейчас коронавирус подтвердили только у одного украинца-черновчанина. Он вместе с женой путешествовал по Италии через Румынию. Женщину после протестов в Черновцах отправили на обсервацию. Перед этим она находилась на самоизоляции.

В 6 буковинцев, которые могли контактировать с больным, взяли тесты на коронавирус. По результатам анализов, они являются здоровыми.

В то же время 5 марта в Днепропетровской области из-за подозрения на коронавирус госпитализировали 6 человек. У мужчины, беременной женщины, трех детей и тещи есть симптомы острой респираторной инфекции – кашель и повышенная температура. 26 февраля мужчина приехал из Италии.

Тем временем, Черновицкая городская власть дала распоряжение дезинфицировать весь общественный транспорт, чтобы избежать распространения коронавирус. Кроме того, месяц будет проводиться дезинфекция подъезда дома в Черновцах, где проживает зараженный коронавирусом мужчина.

Из-за ситуации с коронавирусом, по всей Черновицкой области в школах, колледжах и высших учебных заведениях ввели карантин. Детские сады не закрыли, но советуют не посещать.

По состоянию на 6 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 383 человека. Общее количество инфицированных – 98 698 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 55 444 человека.

В течение последних недель коронавирус стремительно распространился по Европе. В частности, в Италии зафиксировали более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом и 107 летальных случаев.

Мифы и правда о коронавирус / Инфографика 24 канала