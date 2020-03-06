Коронавирус в Украине: на Донбассе изменили правила пересечения КПВВ
На контрольных пунктах въезда-выезда с оккупированными территориями на Донбассе введут временные ограничения с 7 марта. Решение приняли из-за вероятного распространения на оккупированной территории случаев заболевания коронавируса.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на фейсбук-странице.
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Какую проверку вводят в зоне ООС
- Все лица, которые будут пересекать линию разграничения будут, проходить процедуру обзора и температурного сканирования;
- В случае выявления признаков, похожих на симптомы поражения коронавирусной инфекцией, их изолируют;
- Граждан, имеющих регистрацию на подконтрольной Украине территории, в случае подозрения на поражение коронавирусной инфекцией, будут доставлять в больницы. Для этого на каждом КПВВ будет дежурить машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом;
- Лиц с сипмптомами коронавируса, проживающих на оккупированных территориях, не будут впускать через КПВВ;
- Также штаб ООС призвал украинцев пока воздержаться от поездок на оккупированные территории.
Коронавирус в Украине: главное
- Сейчас коронавирус подтвердили только у одного украинца-черновчанина. Он вместе с женой путешествовал по Италии через Румынию. Женщину после протестов в Черновцах отправили на обсервацию. Перед этим она находилась на самоизоляции.
- В 6 буковинцев, которые могли контактировать с больным, взяли тесты на коронавирус. По результатам анализов, они являются здоровыми.
- В то же время 5 марта в Днепропетровской области из-за подозрения на коронавирус госпитализировали 6 человек. У мужчины, беременной женщины, трех детей и тещи есть симптомы острой респираторной инфекции – кашель и повышенная температура. 26 февраля мужчина приехал из Италии.
- Тем временем, Черновицкая городская власть дала распоряжение дезинфицировать весь общественный транспорт, чтобы избежать распространения коронавирус. Кроме того, месяц будет проводиться дезинфекция подъезда дома в Черновцах, где проживает зараженный коронавирусом мужчина.
- Из-за ситуации с коронавирусом, по всей Черновицкой области в школах, колледжах и высших учебных заведениях ввели карантин. Детские сады не закрыли, но советуют не посещать.
- По состоянию на 6 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 383 человека. Общее количество инфицированных – 98 698 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 55 444 человека.
- В течение последних недель коронавирус стремительно распространился по Европе. В частности, в Италии зафиксировали более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом и 107 летальных случаев.
Мифы и правда о коронавирус / Инфографика 24 канала
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