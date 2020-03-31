Карантин на оккупированном полуострове: крымская татарка рассказала детали

Крымскотатарский дизайнер одежды Низе Эмиршах недавно представляла свою коллекцию одежды в Милане. Оттуда она прилетела в Киев и отправилась домой – в Крым. Соблюдается ли карантин на оккупированном полуострове – читайте дальше.

Об этом Эмиршах рассказала в прямом эфире программы "О главном" на 24 канале

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Эмиршах рассказала, что в аэропорту Киева ей измерили температуру: никаких симптомов COVID-19 не было, поэтому она поехала в Крым. Уже на полуострове у нее повысилась температура, поэтому дизайнер обратилась к медикам.

Примерно 800 человек были на карантине в больнице. Поскольку они вернулись из Европы, для безопасности нас поместили туда и обследовали. Условия, скажем так, советские,

– отметила она.

И добавила, что в Крыму на коронавирус тестируют тех, кто приехал из Европы или общался с инфицированными. Кроме этого, проверяют температуру, берут общий анализ крови, мазки слизистой оболочки. Важно, что тесты проводят несколько раз.

"Я написала пост в Фейсбуке: когда мы были в Италии, люди так же бессознательно подошли к карантину и самой эпидемии. Это привело к плачевной ситуации. Поэтому я призвала людей прислушиваться, что оставаться дома и не выходить – это важная задача", – отметила крымская татарка.

Эмиршах рассказала и о карантине в оккупированном Крыму. Там с 30 марта по 5 апреля объявлены выходные, работают только продуктовые магазины и аптеки. Сознательные люди сидят дома, но многие продолжают ходить на выставки, рынки, водохранилища.

Кто ответственен за ситуацию с коронавирусом в Крыму?

Целиком и полностью Россия. Согласно нормам международного права, именно государство-оккупант несет полную ответственность за политику безопасности и гуманитарной ситуации на оккупированных ею территориях.