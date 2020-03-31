Карантин на окупованому півострові: кримська татарка розповіла деталі
Кримськотатарська дизайнерка одягу Нізе Еміршах нещодавно представляла свою колекцію одягу в Мілані. Звідти вона прилетіла до Києва та вирушила додому – у Крим. Чи дотримуються карантину на окупованому півострові – читайте далі.
Про це Еміршах розповіла в прямому ефірі програми "Про головне" на 24 каналі
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Еміршах розповіла, що у аеропорту Києва їй виміряли температуру: жодних симптомів COVID-19 не було, тож вона поїхала до Криму. Вже на півострові у неї підвищилася температура, тож дизайнерка звернулася до медиків.
Приблизно 800 людей були на карантині в лікарні. Оскільки вони повернулися з Європи, для безпеки нас помістили туди й обстежували. Умови, скажімо так, радянські,
– зазначила вона.
Й додала, що у Криму на коронавірус тестують тих, хто приїхав з Європи або спілкувався з інфікованими. Крім цього, перевіряють температуру, беруть загальний аналіз крові, мазки слизової оболонки. Важливо, що тести проводять кілька разів.
"Я написала пост у фейсбуці: коли ми були в Італії, люди так само несвідомо підійшли до карантину та самої епідемії. Це призвело до плачевної ситуації. Тому я закликала людей дослухатися, що залишатися вдома і не виходити – це важливе завдання", – наголосила кримська татарка.
Еміршах розповіла і про карантин в окупованому Криму. Там з 30 березня по 5 квітня оголошені вихідні, працюють лише продуктові магазини та аптеки. Свідомі люди сидять вдома, але чимало продовжують ходити на виставки, ринки, водосховища.
Хто відповідальний за ситуацію з коронавірусом у Криму? Цілком і повністю Росія. Згідно з нормами міжнародного права, саме держава-окупант несе повну відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих нею територіях.
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