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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Севастополі привезли мощі і влаштували масові цілування під час епідемії коронавірусу

      - Читать новость на русском
      У Севастополі вирішили "боротися" з коронавірусом масовими цілуваннями мощей

      У світі вже підтвердили понад 720 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Добралася епідемія і до окупованого Росією Кримського півострова. Та окупанти цього не бояться, тож просто під час пандемії вирішили привезти у храм Севастополя мощі.

      Організував таке "свято коронавірусу" для своїх прихожан священник Московського патріархату, пише кримський паблік RoksolanaToday.

      До слова Під час епідемії коронавірусу в анексованому Криму організували масові ярмарки: фото

      Севастополь. Секта Московського патріархату "безтомосна", але вірусна у прямому і переносному сенсі!
      – пише блогер.

      До слова, це вже не перший схожий випадок в окупованому Криму. Там окупанти вже провели для дітей святкування "побєдобєсія", відмовилися закривати через пандемію ярмарки, а окупанти навіть масово їдуть на півострів, щоб "перечекати пандемію".

      Водночас двох кримчан, які хотіли виїхати з Криму через поширення коронавірусу на материкову частину України, затримала ФСБ за буцімто "порушення режиму самоізоляції".

      Що відомо про коронавірус у Криму?Станом на 30 березня в окупованому Криму виявили 19 підтверджених випадків зараження коронавірусом. З них 5 – у місті Севастополі, яке, згідно з українським законодавством, є окремою адміністративною одиницею. ще у понад 2,6 тисячі людей підозрюють коронавірус.

      коронавірус, смертність, цифри
      Наслідки коронавірусу у цифрах / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Криму Новини Росії Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України
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