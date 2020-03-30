У Севастополі привезли мощі і влаштували масові цілування під час епідемії коронавірусу

У світі вже підтвердили понад 720 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Добралася епідемія і до окупованого Росією Кримського півострова. Та окупанти цього не бояться, тож просто під час пандемії вирішили привезти у храм Севастополя мощі.

Організував таке "свято коронавірусу" для своїх прихожан священник Московського патріархату, пише кримський паблік RoksolanaToday.

До слова Під час епідемії коронавірусу в анексованому Криму організували масові ярмарки: фото

Севастополь. Секта Московського патріархату "безтомосна", але вірусна у прямому і переносному сенсі!

– пише блогер.

До слова, це вже не перший схожий випадок в окупованому Криму. Там окупанти вже провели для дітей святкування "побєдобєсія", відмовилися закривати через пандемію ярмарки, а окупанти навіть масово їдуть на півострів, щоб "перечекати пандемію".

Водночас двох кримчан, які хотіли виїхати з Криму через поширення коронавірусу на материкову частину України, затримала ФСБ за буцімто "порушення режиму самоізоляції".

Севастополь

Секта РПЦ МП бестомосная,зато вирусная-в прямом и переносном смысле!

"Ещё и мощи стоят на улице хотя ведь явно запретили их целовать"-гардемарин

КТО ЗАПРЕТИЛ?

целуйте-здыхайте-в гавани вы никому не вперлись pic.twitter.com/k8DCGhvTnE — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 29, 2020

Що відомо про коронавірус у Криму?Станом на 30 березня в окупованому Криму виявили 19 підтверджених випадків зараження коронавірусом. З них 5 – у місті Севастополі, яке, згідно з українським законодавством, є окремою адміністративною одиницею. ще у понад 2,6 тисячі людей підозрюють коронавірус.



Наслідки коронавірусу у цифрах / інфографіка 24 каналу